Zwei Tote durch Taifun in Japan

Tokio. In einem starken Taifun in Japan sind am Montag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Menschen wurden laut der Nachrichtenagentur Kyodo verletzt, als »Faxai« mit heftigen Windböen und starken Regenfällen durch die japanische Hauptstadt fegte. Der Sturm legte den Verkehr im Großraum Tokio teilweise lahm und sorgte für erhebliche Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Mehrere Bahnstrecken wurden gesperrt und auch bei der U-Bahn kam es zu Störungen. (AFP/jW)