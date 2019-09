29 Tote bei Anschlägen in Burkina Faso

Ouagadougou. Bei zwei Anschlägen im Norden von Burkina Faso sind am Sonntag 29 Menschen getötet worden. Nahe dem Ort Barsalogho in der Provinz Sanmatenga fuhr ein Transporter über eine Sprengfalle, wie die Regierung mitteilte. Mindestens 15 Menschen wurden dabei getötet. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen waren die meisten von ihnen Händler. Ebenfalls in der Provinz Sanmatenga, rund 50 Kilometer vom Ort des ersten Anschlags entfernt, wurde zudem ein Konvoi mit Lebensmittellieferungen attackiert. Laut einem Regierungssprecher töteten die bewaffneten Angreifer mindestens 14 Menschen. (AFP/jW)