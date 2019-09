Mann mit Kiste

Daniel Chluba

»Mami, warum hat der Mann auf dem Fahrrad so eine riesige rote Kiste auf dem Rücken?« – »Ach, Schatz, dafür bist du noch zu klein, das verstehst du nicht.« Von wegen, liebe Erziehungsberechtigte, ist doch kinderleicht! Gut, erklären wir eben wieder: Der Mann mit der Kiste heißt Daniel Chluba und performt, logisch, über die »Kistianisierung der Welt«. Alice Escher liest dazu aus Chlubas kleiner Kampfschrift »Capitalism feels like Minimal Art«. Darin schreibt der Künstler: »Die Kiste ist die Mutter des Kapitalismus.« (Und wer ist der Vater?) Auch im Haus der Tödlichen Doris befinden sich anscheinend mehrere Kunsttransportkisten, die dort als Sitzgelegenheiten dienen sollen. Bereits am Freitag, den 2. August wurde eine weitere Kunstkiste in das Haus geliefert. In dieser befanden sich lediglich zwei Zeichnungen, eine LP, eine LP-Hülle und ein Buch. Zurück zur Kiste an sich bzw. zu ihrer kunstgeschichtlichen Verortung, denn Chluba weiß: »Die Minimal-Art-Künstler erkannten als erste den Fetischcharakter der Kisten: die magische Kraft, die in Würfel und Kisten steckte. Objekte, die es vermeiden zu verraten, woher sie kommen.« jW-Leser aufgepasst: Während der Berlin Art Week (11.–15. September) sind sehr viele Kunsttransportkisten in der Stadt unterwegs. Welche Geheimnisse verbergen sich in ihnen? Sind sie womöglich leer? Spannung, die man kaum aushält bis zum 11. September: 20.00 bis 20.20 Uhr, Haus der Tödlichen Doris, Lützowstraße 23, Berlin. (msa)