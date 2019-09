privat/NDR Das »offizielle Hochzeitsfoto« von Leonora selbst als Drittfrau. Vater Maik Messing weiß bis heute nicht, welche der Frauen seine Tochter ist: »Leonora«

Exclusiv im Ersten: Armee der Heilsbringer

Das dubiose Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln

Eine Riesenabzocke, hinter der eine Riesenratlosigkeit steckt, wurzelnd in einem Ernährungserziehungsdefizit – wir denken an die berühmte Brecht-Anek­dote, wie nötig es sei, eine Platte mit französischen Käsesorten im Berliner Ensemble auszustellen, um Lebenskunst zu zeigen. Nun also: Egal, ob Schlafstörungen, Gelenkschmerzen, erhöhte Cholesterinwerte oder Krebs, für fast jedes Problem gibt es sie, die sogenannten Nahrungsergänzungsmittel. Dabei ist deren Wirkung oftmals nicht nur nicht erforscht, es drohen auch Überdosierungen sowie Neben- und Wechselwirkungen. Was der Gesundheit förderlich sein soll, kann kränker machen. D 2019.

Das Erste, 21.50 Uhr

45 Min.: Die letzten NS-Täter – ohne Strafe, ohne Reue?

Karl M. ist 96 Jahre alt. Er wurde 1949 in Frankreich in Abwesenheit als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt. Doch da lebte er längst wieder in seiner Heimatgemeinde Nordstemmen in Niedersachsen. Bis heute unbehelligt. Was ist der angemessene Umgang mit NS-Tätern, die noch leben? Könnte der Mann nicht einfach für die AfD kandidieren? Dann würde er in alle Talkshows eingeladen und könnte vom Krieg und seinen Untaten erzählen.

NDR, 22.00 Uhr

Leonora

Wie ein Vater seine Tochter an den IS verlor

Berichtet wird über den verzweifelten Kampf eines Mannes um seine Tochter, die sich der Terrormiliz »Islamischer Staat« in Syrien angeschlossen hat. Vier Jahre lang begleitete ein Fernsehteam den Vater. Der Bäcker aus der Provinz traf syrische Schleuser, verhandelte mit Terroristen und erhielt Einblicke in das Innere des IS, während er trotzdem versuchte, ein normales Leben zu führen.

Das Erste, 22.50 Uhr

Ins Land der geraubten Menschen

Italiens Entführungsindustrie

700 Entführungsfälle in 30 Jahren. Die Kidnappingindustrie hat Italien zwischen 1970 und 2000 in Atem gehalten. Es ging um Millionärsenkel, die verstümmelt wurden, um mehr Lösegeld zu erpressen, um Urlauberkinder, die aus dem Schwimmbad vor den Augen ihrer Eltern verschleppt wurden. Was dahintersteckt, ist recht einfach zu sagen: Die Mafiaorganisation ’Ndrangheta betrieb so eine Art ursprüngliche Akkumulation.

Arte, 23.15 Uhr