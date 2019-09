Antisemitische und rassistische Vorkommnisse bei der hessischen Polizei

Hermann Schaus, Parlamentarischer Geschäftsführer und innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, erklärte am Samstag zu antisemitischen und rassistischen Vorkommnissen bei der hessischen Polizei:

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet heute, dass sich mehrere Polizeianwärter während ihrer Ausbildung in der hessischen Polizeiakademie antisemitische und rassistische Fotos in einer Whats-App-Gruppe zugesandt haben (…)

Es ist schockierend und widerlich, welch menschenverachtende Fotos und Sprüche sich Polizeianwärter offenbar über einen längeren Zeitraum zugesandt haben. Unter anderem wurde ein Foto herumgeschickt, das Juden in einem Deportationszug zeigt. Dazu steht: »Genieß das Leben in vollen Zügen«. Ein anderes Foto zeigt einen dunkelhäutigen Menschen, auf den ein Zielfernrohr gerichtet ist.

Wir brauchen endlich Aufklärung und Konsequenzen statt Beschwichtigungen angesichts immer neuer Fälle von hessischen Polizisten, die hier in letzter Zeit in die Schlagzeilen geraten sind. Wir erwarten, dass das Auswahlverfahren und die Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter auf den Prüfstand gestellt werden.

In Zeiten, in denen rassistische und antisemitische Stimmungen sich in erschreckender Weise ausbreiten und rechte Gruppierungen mit rassistischer Hetze zu punkten versuchen, ist es um so wichtiger, hier gegenzusteuern und klare Kante zu zeigen. (…)

Das Gerede von den »bedauerlichen Einzelfällen« muss aufhören. Angesichts der zahlreich bekanntgewordenen Vorkommnisse bei der hessischen Polizei ist ein Bagatellisieren und Kleinreden völlig fehl am Platz. Aufklärung und Transparenz – sind nun das Gebot der Stunde.

Zu dem Angriff auf Katja Maurer, Landtagskandidatin und Wahlkämpferin der Linkspartei in Thüringen, teilte Die Linke am Sonntag mit:

»Militante Rechte versuchen, ein Klima der Angst zu schaffen, in dem es niemand mehr wagt, ihnen zu widersprechen. Ich danke allen Wahlkämpfenden, die in Thüringen dagegenhalten, für ihren Mut. Meine Gedanken sind bei Katja Maurer und ihrem Team, die mit dem Schrecken davongekommen sind. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Die Linke wird immer für ein solidarisches, friedliches und demokratisches Zusammenleben eintreten. Die Brandstifter, die Hass und Intoleranz sähen, dürfen niemals siegen. Jeder muss erkennen, wes Geistes Kind diese Gesellen sind«, so Katja Kipping, Vorsitzende der Partei Die Linke.

Susanne Hennig-Wellsow, Landesvorsitzende der Partei Die Linke in Thüringen, fasst den Vorfall folgendermaßen zusammen: »Am Samstag vormittag wurde in Erfurt die Landtagskandidatin Katja Maurer (…) beim Anbringen der Plakate zur Landtagswahl von zwei extrem Rechten aus einer Fleischerei heraus attackiert. Dabei entrissen sie ihr das Plakat unter lautstarkem Geschrei (…) Der Mann und die Frau mittleren Alters äußerten bei ihren Tätlichkeiten gegen die junge Landtagskandidatin, dass sie Plakate der Linken nicht dulden würden. Der Vorfall wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht. (…) Wer Demokratinnen und Demokraten denunziert und den drohenden Untergang Deutschlands herbeibeschwört, motiviert gewaltbereite Rechte, zur Tat zu schreiten. Das lässt uns nicht kalt, aber es wird uns auch nicht einschüchtern.« (…)