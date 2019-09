Sendeanstalt/arte Bei den US-Luftstreitkräften: »Hollywoods Zweiter Weltkrieg«

Mythos Suhrkamp

Die Republik – ihre Diskurse – ihr Verlag

Siegfried Unseld, der Nachfolger des Verlagsgründers Peter Suhrkamp, schuf die sogenannte Suhrkamp-Kultur. Deren Kernstück war die Taschenbuchreihe Edition Suhrkamp, die Unseld gemeinsam mit dem Designer Willy Fleckhaus begründete. Beziehungsweise eher umgekehrt, aber so ist die Welt, die Mächtigen bleiben. Nach allem, was man weiß, war Unseld ein ziemliches Ekel. Und heute noch trifft man in einer Branche, die mit dem Schönsten handelt, was es gibt – Bücher! – überdurchschnittlich viele dieser Sorte.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Die Reifeprüfung

Die Affäre des College-Abgängers Benjamin Braddock mit Mrs. Robinson, der Ehefrau des väterlichen Geschäftspartners, wird ihm zum Verhängnis. Vor allem, als er sich in Elaine, die Tochter seiner erfahrenen Geliebten verliebt. Denn Mrs. Robinson ist keineswegs bereit, Ben ihre Elaine beziehungsweise Elaine ihren Ben zu überlassen. Dieser muss Farbe bekennen, was die Beteiligten nicht kalt lässt. Aber darum geht es ja beim Erwachsen werden: ums Farbe bekennen. USA 1967. Mit Dustin Hoffman.

Super RTL, Sa., 20.15 Uhr

Die Wahrheit über die Lüge

Lügen gilt als unmoralisch, scheint aber ein uraltes Naturerbe zu sein. Auch Tiere schwindeln für ihren Vorteil, und nicht jede Lüge ist zu verurteilen. Wissenschaftler versuchen, die Signale von Lügnern zu messen. Mit Lügendetektoren und Wärmebildkameras sind sie ihnen auf der Spur.

Arte, Sa., 21.45 Uhr

Stofferl Wells Bayern

Strawanzen auf den Spuren vom Kini

Vor 150 Jahren erst fand die Grundsteinlegung für das Schloss Neuschwanstein statt. Stofferl Well ist mit dem Motorrad unterwegs im Bayerrnland. Im Beiwagen liegen seine Instrumente, um mit den Einheimischen zu musizieren. Diesmal erkundet er die Gegend um das Märchenschloss und fragt nach, was dort fehlen würde, wenn es König Ludwig II. nicht gegeben hätte - dessen Bude zieht jährlich 1,4 Millionen Besucher an.

BR, So., 20.15 Uhr

Hollywoods Zweiter Weltkrieg

Um die US-Amerikaner vom Eintritt in den Zweiten Weltkrieg zu überzeugen, arbeiteten einige von Hollywoods besten Regisseuren als Propagandisten für die US-Armee: Wie Frank Capra und George Stevens.

Arte, So., 21.55 Uhr