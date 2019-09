AfD-Bundesparteitag in Braunschweig – breiter Protest zu erwarten

Das »Bündnis gegen rechts Braunschweig« teilte am Freitag mit, dass beim geplanten AfD-Bundesparteitag in der niedersächsischen Stadt breiter Protest zu erwarten sei:

(…) Die AfD will ihren Bundesparteitag am 30.11./1.12.2019 in der Volkswagen-Halle in Braunschweig abhalten. Mehr als 50 Teilnehmer von über 30 verschiedenen Verbänden, Gewerkschaften, Initiativen, Organisationen und Parteien waren daher der Einladung (des »Bündnisses gegen rechts«; jW) in die Räumlichkeiten der AWO in der Frankfurter Straße gefolgt. Darunter auch Vertreter der bundesweiten Kampagne »Aufstehen gegen Rassismus«, die sich ebenfalls an den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag beteiligen wird.

Unisono forderten die Anwesenden von der Stadthallenbetriebsgesellschaft, von einem Vertrag mit der AfD für die Volkswagen-Halle für den 30.11. und 1.12. Abstand zu nehmen. Eine entsprechende Onlinepetition haben innerhalb weniger Tage bereits über 1.700 Menschen unterzeichnet (siehe Link unten).

Für den Fall der Durchführung des Parteitages kündigten die Anwesenden breiten und vielfältigen Protest an: »Wir rechnen mit sehr, sehr vielen Menschen, die nicht nur aus der Region kommen werden, sondern aus dem gesamten Bundesgebiet«, so Verdi-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller für das Bündnis. Die besondere Bedeutung des Parteitages für die weitere Radikalisierung der AfD hin zum offenen Rechtsextremismus mache den Protest noch notwendiger.

Das Braunschweiger Bündnis gegen rechts hat bisher vier Kundgebungen und eine Demonstration für Samstag, den 30.11., bei der Stadt angezeigt: Am Morgen sollen Kundgebungen rund um die VW-Halle stattfinden, anschließend eine Demonstration in die Innenstadt und eine Großkundgebung auf dem Schlossplatz.

David Janzen, der Bündnissprecher: »Mit diesem Plan sollte es uns gelingen, dass kein Teilnehmer der AfD-Veranstaltung die VW-Halle betreten kann, ohne zu merken, dass er bzw. sie in Braunschweig nicht erwünscht ist.« Mit der Großkundgebung vor dem Schloss, für die auch bundesweit bekannte Redner und Künstler angefragt werden sollen, werde das politische Signal deutlich werden: »Eine Gesellschaft nach den Vorstellungen der AfD wird es mit uns nicht geben, wir stehen für Vielfalt, Toleranz und Solidarität – gegen Rassismus und Nationalismus.«

Für die nächsten Wochen sind u. a. eine Aktionskonferenz, Informationsveranstaltungen und Ausstellungen geplant, um regional Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ein Aufruf, Plakate, Flyer und weiteres Material, welches auch bundesweit verteilt werden soll, werden bereits erstellt. Ziel sei es, dass der Protest insbesondere am 30.11. von der demokratischen Stadtgesellschaft getragen und von vielen Menschen aus anderen Städten unterstützt werde. An die örtliche Hotellerie richtet sich dabei der Appell, den Anreisenden der AfD keine Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Sebastian Wertmüller: »Die AfD ist nicht irgendeine gewählte Partei. Sie ist die Partei, die die Prinzipien der Demokratie zerstört, indem sie gegen Migranten hetzt, Andersdenkende attackiert, Hass und Lügen verbreitet und Straftaten und Mordanschlägen militanter Nazis den geistigen Boden bereitet.«

Onlinepetition: kurzlink.de/dQQpY1h5T

Aktuelle Infos: buendnisgegenrechts.net