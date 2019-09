Stillstand in Spanien

Juan Medina/REUTERS Spaniens amtierender Premierminister Pedro Sánchez (2. v. l.) möchte keine Koalitionsregierung mit dem Linksbündnis Unidas Podemos (29.04.2019)

In Spanien werden Neuwahlen immer wahrscheinlicher. Zwar könnten der sozialdemokratische PSOE und das Linksbündnis Unidas Podemos (UP) mit Unterstützung kleiner Regionalparteien eine Koalitionsregierung stellen. Wie sich bei den fünfstündigen Verhandlungen beider Formationen am Donnerstag in Madrid zeigte, sind die Differenzen jedoch groß. Statt eine »progressive Koalition« einzugehen, drängt der PSOE auf eine von UP tolerierte Minderheitsregierung.

Nach dem Treffen erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin Carmen Calvo: »Es wird keine Koalitionsregierung geben« – und stellte Unidas Podemos so ein Ultimatum: Entweder das Linksbündnis toleriert eine reine PSOE-Regierung, oder es wird neu gewählt. Doch die UP will sich dem nicht beugen. Ione Belarra, der auch Mitglied bei der Vereinten Linken (IU) ist, erklärte am Donnerstag abend: »Wir gehen sehr besorgt aus den Gesprächen, denn statt zu verhandeln, hat die PSOE uns ein Wahlprogramm vorgelegt.«

Doch auch innerhalb Unidas Podemos ist der Umgang mit der Position des PSOE keineswegs unumstritten. Das Bündnis vereint Podemos und IU. Während der Großteil von Podemos um ihren Chef Iglesias von Beginn an auf eine Regierungsbeteiligung drängte, traten Teile der IU bereits im April dafür ein, mit dem PSOE eine »Kooperationsregierung« auszuhandeln, das heißt eine von Sánchez geführte Minderheitsregierung parlamentarisch zu unterstützen. Nur so könne garantiert werden, dass die politischen Grundsätze nicht verraten werden. Am Donnerstag erklärte Enrique Santiago, UP-Abgeordneter und Generalsekretär der KP Spaniens, der stärksten Kraft innerhalb der IU, im öffentlichen Rundfunk RNE, es gehe weiterhin darum, den PSOE von einer Koalitionsregierung zu überzeugen, da das »die beste Option« sei. Das zeigt, dass die Differenzen innerhalb von Unidas Podemos mittlerweile zugunsten eines letzten Versuchs, Neuwahlen zu verhindern, zurückgestellt wurden.

Sánchez hatte die Parlamentswahl am 28. April klar gewonnen, die PSOE ist im Parlament durch 123 Abgeordnete vertreten. UP hingegen musste große Stimmverluste hinnehmen und kam nur auf 42 Sitze. Für die absolute Mehrheit fehlen beiden Formationen zwei Mandate, weshalb Sánchez die Unterstützung von Regionalparteien benötigt. Dafür bietet sich besonders die Fraktion der katalanischen Republikanischen Linken (ERC) an. Deren Sprecher im Parlament, Gabriel Rufián, hatte bereits vor dem Sommer angekündigt, eine Wahl von Sánchez zum Ministerpräsidenten nicht zu blockieren.

Sollte es nicht doch noch zu einer Einigung zwischen PSOE und UP kommen, wird Sánchez am 21. September nicht die nötige Anzahl an Stimmen für eine erneute Amtszeit bekommen. Resultat wäre die vierte Wahl in Spanien innerhalb von nur vier Jahren. Ein mögliches Szenario nach einer erneuten Abstimmung könnte dann ein Bündnis der Rechtsparteien PP, »Ciudadanos« und faschistischer »Vox« sein. Die postfranquistische PP zeigte sich bereits offen für eine solche Koalition.