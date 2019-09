Nachschlag: Deutschland sucht den Supersozi

Uwe Anspach/dpa Wer wird’s? In Saarbrücken kam es zum Schaulaufen der SPD-Kandidaten für den Parteivorsitz

Die SPD sucht zwei Parteivorsitzende. Nach der ersten Castingshow am Mittwoch in Saarbrücken, beschreibt Josef »Jo« Leinen, »Genosse« im EU-Parlament, im Deutschlandfunk-Interview die Fieberkurve. Das Geile ist, bei der SPD ist für jeden etwas dabei: Es »steht ein bisschen Aufbruch versus Bewahrung«, »wollen wir raus aus der Groko, wollen wir in der Groko bleiben, wollen wir mehr nach links, oder wo sind die Zukunftsthemen, die das Profil der SPD ausmachen?« Die Kandidaten liefern eine Topperformance. Z. B. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken: »Da steht Glaubwürdigkeit dahinter, da steht auch Aufbruch dahinter. Borjans hat bewiesen, dass er für Gerechtigkeit steht. Und die Esken, die hat das Thema Digitalisierung drauf. Das wird den jungen Leuten gut gefallen.« Nur einer hat’s wieder versemmelt: Olaf Scholz. »Ja, er war etwas verhalten, und er muss aus sich rausgehen. Dass er ja in der Regierung ist und zur gleichen Zeit den Aufbruch verkörpern soll, das wird eine schwierige Nummer für ihn.« (sz)