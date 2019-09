Ausschreitungen in Johannesburg

AP Photo/dpa

Nigeria hat am Mittwoch nach ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Südafrika seine Teilnahme an der Afrikatagung des Weltwirtschaftsforums in Kapstadt abgesagt. Die südafrikanische Polizei meldete unterdessen den Fund zweier weiterer Leichen in Johannesburg, womit die Zahl der Todesopfer nach den Ausschreitungen auf sieben stieg. Die Unruhen in Südafrika hatten am Sonntag begonnen. Randalierer – manche mit Äxten und Macheten bewaffnet – plünderten in Johannesburg und Südafrikas Hauptstadt Pretoria unter anderem Geschäfte ausländischer Einwanderer und steckten Autos und Gebäude in Brand. Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Gummigeschosse ein. Nigerias Vizepräsident Yemi Osinbajo hatte an dem Treffen in Kapstadt teilnehmen sollen, sagte seine Reise jedoch ab. Zuvor hatte Nigeria Südafrikas Botschafter einbestellt. (AFP/jW)