Tarifvertrag für alle!

RubyImages/F. Boillot Eindeutige Botschaft: Rund 40 Mitarbeiter der Volkssolidarität protestierten am Mittwoch vor der Zentrale in Berlin

Am Mittwoch hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ihre Mitglieder bei der Volkssolidarität Berlin zu einer Aktion vor der Zentrale des Landesverbandes aufgerufen. Anlass dafür waren die laufenden Tarifverhandlungen, zu denen der Vorstand tagte. Verdi wollte damit ein deutliches Signal senden, dass die bis dahin vorgelegten Angebote weit entfernt von dem Ziel sind, alle Beschäftigten nach dem Tarifvertrag der Länder (TVL) zu bezahlen. Verdi fordert für die Tarifverhandlungen eine Einkommensverbesserung von acht Prozent, mindestens aber 250 Euro bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Zudem soll es einen Stufenplan bis 2021 zur Übernahme der jeweils aktuellen Entgelttabellen des Öffentlichen Dienstes geben.

Unter dem Motto »TVL für alle« hatten sich rund 50 Beschäftigte vor der Zentrale versammelt, um ihre Forderungen an den Verband zu verdeutlichen. Bei der Aktion wurde lautstark darauf aufmerksam gemacht, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Volkssolidarität bis zu 1.000 Euro weniger verdienen würden als Kollegen anderer Träger. Das ist für viele neben der ökonomischen Ungerechtigkeit vor allem auch ein »Zeichen mangelnden Respekts«. Von seiten des Betriebsrats wurde die Doppelmoral des Berliner Verbandes kritisiert. Es werde sich offen gegen Altersarmut und erzwungene Teilzeitbeschäftigung vor allem von Frauen positioniert, in der Realität sehe es aber so aus, dass die eigenen Mitarbeiter »nicht mehr verdienen als das, was als Altersarmutsgrenze definiert wird«. Zudem arbeiteten 90 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit. Kritik wurde auch an der Personalstrategie des Verbandes laut: Statt die Arbeitsbedingungen der eigenen Angestellten zu verbessern, überlege der Verband, »wie Leute von woanders geholt werden« könnten. Dass Mitarbeiter der Volkssolidarität überhaupt abwanderten, obwohl es eigentlich eine »überwiegend positive Sozialpartnerschaft« mit dem Verband gebe, liege vor allem an der niedrigen Entlohnung der geleisteten Arbeit.

Bei der für den gestrigen Donnerstag angesetzten Verhandlungsrunde wollte der Vorstand zunächst ein verbessertes Angebot für den Bereich der Sozialdienste vorstellen. Rund 700 Menschen arbeiten dort in der Pflege. Dies hatte der bei der Aktion anwesende Vorstandsvorsitzende Uwe Klett angekündigt und betont, man wolle »gemeinsam an einem Strang ziehen«. Für den 10. September lege man dann ein Angebot für den Landesverband vor. Bei dessen Angestellten handelt es sich vor allem um Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die beispielsweise in der Betreuung von Geflüchteten arbeiten. Zumindest beschlossen worden sei der Eintritt in den »Arbeitgeberverband Paritätische Tarifgemeinschaft e. V.« (PTG). Diesen Weg hatte zuletzt auch der Landesverband der Volkssolidarität Brandenburg beschritten. Ab 1. Oktober gilt damit für die rund 1.000 Beschäftigten aller Verbandsbereiche der schon seit 1. Januar 2019 für die Sozialwirtschaft in Brandenburg zwischen Verdi und PTG ausgehandelte Flächentarifvertrag. Einer der größten Anbieter ambulanter Pflege und Krankenpflege in dem Bundesland sei damit erstmals tarifgebunden, wie Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke in der Pressemitteilung vom 4. August betonte.

Die 1945 gegründete Volkssolidarität ist einer der größten Verbände der Sozial- und Wohlfahrtspflege im Osten Deutschlands und beschäftigt in Berlin rund 1.000 Menschen. Diese arbeiten in der Hauptstadt in Sozialstationen, Pflegeheimen, Beratungs- und Begegnungsstätten, der häuslichen Altenpflege und Kindertagesstätten. 2020 feiert der Verband sein 75jähriges Bestehen. Sollte bis dahin kein annehmbarer Vertrag zustande gekommen sein, werde man auch nicht davor zurückschrecken, die Feierlichkeiten zu diesem Anlass zu stören. Bis zum 1. Oktober gelte zunächst einmal die Friedenspflicht, danach werde gestreikt.