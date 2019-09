WDR/Florian Mag/Riva Filmproduktion Mysteriöser Häuptling im Großstadtwestern: »Es war einmal Indianerland«

Nur die Jungen bringen etwas Neues – und sie sind nicht sehr lange jung. So ungefähr hat es William S. Burroughs formuliert. Vor allem junge Menschen aus aller Welt zieht Berlin derzeit mal wieder magisch an. Alteingesessene blicken mit Sorge auf den rasanten Wandel ihrer Stadt. Die Reportage zeigt, wie Menschen um ihr Zuhause, ihre Existenzgrundlage, um ein Recht auf Stadt ringen – und sich dabei auch selbst kritisch fragen müssen: Inwieweit war oder bin ich selbst Teil von Gentrifizierung? D 2019.

Vernetzte Pflanzenwelt

Miteinander kommunizieren: Forscher sind überzeugt, dass auch Pflanzen miteinander labern. Die meisten sind über Wurzeln unterirdisch miteinander verbunden. Gemeinsam mit Pilzen bilden sie riesige Netzwerke – ein »grünes Internet«, über das Individuen symbiotisch miteinander in Kontakt stehen. Gleichzeitig produzieren viele Pflanzen Düfte, durch die sie Informationen übermitteln. CH 2017.

Es war einmal Indianerland

Mauser ist 17 und lebt in einer Hochhaussiedlung am Stadtrand. Eines Nachts verdreht Jackie ihm bei einer illegalen Party im Freibad den Kopf. Mauser sprüht vor Glück. Aber dann fliegt seine Welt aus den Angeln: Sein Vater Zöllner erwürgt seine Frau und flieht. Kondor, der Halbstarke aus der Nachbarschaft, will ihn im Boxring fertigmachen. Und immer wieder meint er, diesen Indianer zu sehen … D 2017.

Lügde – das Urteil

Die Kinder, die keiner schützte

Er lebte auf einem Campingplatz in Lügde-Elbrinxen im Weserbergland. Für Freunde ist er der Addy. Er schart Kinder um sich, macht mit ihnen Ausflüge, gibt Nachhilfe, Schwimmunterricht, kauft ein Pony. Seine einfache Behausung gleicht einem Abenteuerspielplatz. Aber immer wieder wird die Parzelle vom Spielplatz zum Tatort. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll der Dauercamper mehr als 20 Kindern jahrelang sexuelle Gewalt angetan haben, und er soll nicht der einzige Täter sein. Seine Rolle als kinderlieber Nachbar spielt Andreas V. überzeugend: Vom Jugendamt wird dem arbeitslosen, alleinstehenden Dauercamper ein kleines Mädchen als Pflegetochter zugesprochen. Alle Camper guckten zu.

