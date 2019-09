jW

Kein Vorbild

Zu jW vom 28.8.: »Aufruf der Friedensbewegung: Nie wieder Krieg!«

»Frieden statt Aufrüstung« ist ein viel besserer Slogan als »Abrüsten statt Aufrüsten«. Ich wollte die Initiative begeistert unterschreiben, drück’ die Taste: Da sehe ich, wie Willy Brandt in den letzten Sätzen und auch im Eingangssatz als Quasiheld hervorgehoben wird. Der Aufruf, eingerahmt von Brandt, dem Friedensstifter? Die andere Seite der sogenannten Entspannungspolitik unter seiner Ägide war doch der Schraubstock nach innen: Berufsverbote z. B. (Ich war eine der Betroffenen und bin, was meine Rente heute betrifft, immer noch betroffen.) Und es wurde weiterhin Nachsicht gegenüber Faschisten geübt. (Wir wohnen in Italien, wo Brandt persönlich den unter anderem für das Massaker in den Ardeatinischen Höhlen verurteilten Nazikriegsverbrecher Herbert Kappler freizupressen versuchte. Kapplers Ehefrau flog regelmäßig auf Kosten der BRD zu Gefängnisbesuchen nach Rom und bezog Rente. Kappler durfte nach seiner Flucht aus einem Krankenhaus 1977 [siehe jW vom 13.6.2019, »Alte Kameraden«; d. Red.] bis an sein Lebensende unbehelligt in der BRD leben und eine fürstliche Rente kassieren.) Für mich ist die sogenannte Entspannungspolitik kein historisches Vorbild, sondern sie drückt für mich das widersprüchliche Spannungsverhältnis der damaligen Zeit aus, in der es gelang, mit zwielichtigen Gestalten wie Brandt die Westdeutschen zu verführen, den Fall der DDR und Sowjetunion als friedensstiftenden Prozess zu begleiten. Ihr Ergebnis heute: Die NATO steht vor Russlands Grenze. (…)

Beate Brockmann, Praelo/Italien

Bereits entschädigt

Zu jW vom 31./1.9.: »Zahlt endlich!«

Ich finde, der Autor lässt in der Frage der Entschädigung an Polen (bei Griechenland sieht die Sache natürlich anders aus) einen wichtigen Faktor außer acht: Polen bekam die deutschen Ostgebiete östlich der Oder-Neiße-Grenze zugesprochen. Die DDR hat mit der Anerkennung der »Friedensgrenze« Anfang der 50er Jahre genau diese Gebiete als polnisches Staatsgebiet anerkannt, wofür die westdeutschen Revanchisten noch weitere ca. 30 Jahre gebraucht haben. Im Gegenzug haben die polnischen Sozialisten auf weitere Reparationen verzichtet. Somit dürfte der Anspruch Polens auf weitere Leistungen der BRD gegenstandslos sein. Unabhängig davon haben wir Deutsche das Leid aller vom Krieg betroffenen Völker für immer zu verantworten und daraus unsere Lehren zu ziehen.

Wolfgang Mihatsch-Klann, per E-Mail

Konkurrent ausgeschaltet

Zu jW vom 31.8./1.9.: »Erfolgreicher Putsch«

Der Artikel über Libyens früheren Staatschef Muammar Al-Ghaddafi, vor allem der letzte Absatz, hätte genausogut in den Mainstreammedien stehen können. Der Autor sollte sich hier einige – von ihm nicht erwähnte – Fakten hinter die Ohren schreiben: 1.) Es gab 2011 nie einen »libyschen Bürgerkrieg« oder »Aufstand«, der »im Februar im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings (…) ausbrach«. Vielmehr überrannten von den feudalen Golfdiktaturen (vor allem Katar) finanzierte Dschihadistenmilizen die Garnison in Bengasi. Die Stadt war damit sofort Zentrum und Ausgangspunkt des massiven NATO-, US-, EU-Überfalls auf Libyen. Als erstes wurden die schlagkräftigsten Armeeeinheiten (…) von den NATO-Luftwaffen aufgerieben. 2.) »Die NATO unterstützte die Aufständischen«? Die Söldnermilizen waren vielmehr eine periphere, höchst willkommene Hilfstruppe der NATO, die mit schwersten Bombardements die kleine Armee, die Infrastruktur und Kommunikationsstruktur (Fernsehen, Radio) Libyens zerstörte. 3.) Für die angeblichen »Massaker« (»Ghaddafi bombardiert sein eigenes Volk«) fehlen bis heute jegliche Beweise; hier verfuhr die NATO nach bewährter Manier: Aufgrund gestreuter Gerüchte (UN, Genf) wurde die UN-Resolution 1973 (»Schutz der Zivilbevölkerung«) verabschiedet und diese dann, da sie zur Legitimierung eines Sturzes Ghaddafis nicht ausreichte, entsprechend in die Tonne getreten. China und Russland sahen untätig zu. 4.) Der Hauptgrund für den Sturz bzw. die Ermordung Ghaddafis war die von ihm geplante Einführung des afrikanischen »Gold­dinars«! Die US- und französischen Imperialisten wollten sich ihren Petrodollar bzw. CFA-Franc einfach nicht kaputtmachen lassen (die geleakten E-Mails der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton sprechen Bände). 5.) Unter Ghaddafi war der am weitesten entwickelte Sozial- und der reichste Wohlfahrtsstaat Afrikas entstanden. Frauen hatten mehr Rechte als in anderen Ländern. Gewaltige Umwelt- und Infrastrukturprojekte waren im Bau, u. a. riesige Bewässerungsanlagen. 6.) Ghaddafi unterstützte ideologisch und finanziell die afrikanischen Unabhängigkeits- und Antiapartheidsbewegungen (Nelson Mandela: »Ohne ihn hätten wir das nie geschafft!«). Folglich wollten viele afrikanische Staaten durch Vermittlung eines Waffenstillstands Ghaddafi stützen, mussten aber letztlich klein beigeben. 7.) Die Dämonisierung Ghaddafis in den Mainstreammedien war beispiellos. Auch ein Grund, die Videodokumente, die seine grausame Ermordung zeigen, schnellstens aus dem Internet zu nehmen (siehe auch die Aufnahme mit der jubelnden Clinton).

Thomas Pelte (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Erschreckende Wahl

Zu jW vom 3.9.: »Desaster ohne Folgen«

Es ist schon erschreckend, dass in Deutschland an einem 1. September, dem Tag des Überfalls auf Polen, dem Beginn des mörderischen Zweiten Weltkriegs, an dem auch noch öffentliche Gedenkfeiern stattfinden, ein solcher Wahlausgang zu verzeichnen ist. Ein derartiges Ergebnis für die AfD erinnert an Wahlabende zu Beginn der 1930er Jahre, einer Zeit, in der sich das Ende der Weimarer Republik anbahnte. Die Alternative zur allgemeinen Unzufriedenheit, die ja ein internationales Problem ist, darf doch nicht sein, einer nationalreaktionären Politik den Weg zu bereiten! (…) Die Wähler sollten sich einmal vor Augen führen, welche Folgen ein Staat hätte, wie ihn die AfD anstrebt. Er brächte eine erhebliche Beeinträchtigung der demokratischen Grundrechte mit sich.

Georg Dovermann, Bonn