HR/Marco Giacopuzzi/arte Hans Bär wagt einen Blick in die Vergangenheit: »Re: Der Jude und sein Dorf«

Re: Der Jude und sein Dorf

Hans Bär besucht nach 80 Jahren Exil in Argentinien zum ersten Mal sein Heimatdorf. Mit 14 floh er mit der Mutter vor den Nazis. Nun reist er mit seinen Enkelinnen nach Wohnbach in der Wetterau. Gibt es Menschen, die er noch kennt? Hans Bär will noch einmal einen Blick in die Vergangenheit wagen, aber dann verlässt ihn der Mut: Als er ankommt, kann er aus dem Auto nicht aussteigen.

Arte, 19.40 Uhr

Stunden der Entscheidung

Merkel und die Flüchtlinge

Die Nacht auf den 5. September 2015: Die Bundeskanzlerin lässt für Tausende Flüchtlinge die Grenzen öffnen. Sie saßen seit Tagen im Ostbahnhof von Budapest fest, dann hatten sie sich auf den Fußmarsch nach Norden gemacht. Am Ende des Tages steht eine Entscheidung, die als Wendepunkte der Ära Merkel gedeutet wird.

ZDF, 20.15 Uhr

Jeder stirbt für sich allein

Arte-Schwerpunkt: Vor 80 Jahren – Überfall auf Polen. Zunächst eine Fallada-Verfilmung. Nachdem Otto und Anna Quangel die Nachricht erhalten haben, dass ihr Sohn 1940 in Frankreich gefallen ist, engagiert sich das bis dahin unpolitische Handwerkerehepaar gegen das Naziregime. Sie beginnen eine Postkartenaktion gegen Hitler. Als die Gestapo ihnen auf die Spur kommt, werden sie verhaftet und vor Gericht gestellt. Der Ausgang der Verhandlung ist längst festgelegt. Hildegard Knef spielt mit, einer der ganz wenigen deutschen Weltstars. D 1976.

Arte, 20.15 Uhr

Dunja Hayali

Im Ersten läuft die Maischbergerin – mal sehen, wie weit nach rechts es diesmal geht. Im Zweiten geht es um AfD-Wahlerfolge und Proteste in Hongkong. Welch eine Kombination. AfD-Chef Jörg Meuthen ist eingeladen. Außerdem ist ein ­Mitorganisator der Ausschreitungen in Hongkong live im Studio. Meuthen diskutiert mit Regine Seemann, der Schulleiterin einer Hamburger ­Grundschule, mit Michael Raschemann, einem Unternehmer für erneuerbare Energieträger aus Brandenburg, und mit Maximilian Felsner, dem ­Mitgründer von Social-Bee, einer Zeitarbeitsfirma für Geflüchtete.

ZDF, 22.45 Uhr