Wer bringt wen um die Ecke? Wer versteckt sich in der Hütte im Wald? Liegt der Präsident im Koma, ist der Vizepräsident endgültig irre? Und sind nicht sowieso mal wieder die Russen an allem Schuld? Die aktuelle Nummer eins der US-Kinocharts, »Angel Has Fallen«, hält dafür eine Reihe garantiert unzuverlässiger Antworten bereit, aber es sind immerhin Antworten, zumindest auf die Art Fragen, die mit »Ja, jawoll, ja doch ja« zu beantworten sind. Alles andere sind nutzlose Details, die man getrost vergessen kann.

»Angel Has Fallen« ist der dritte und (mutmaßlich) letzte Teil einer Reihe so blutrünstiger wie dämlicher Actionfilme, in denen Gerard Butler als Elitesoldat Mike Banning das Leben des jeweiligen imaginären US-Präsidenten vor irgendwelchen Anschlägen zu retten hat. Die anderen beiden hießen »Olympus Has Fallen« (Antoine Fuqua, 2013), da waren die Nordkoreaner die Bösen, und »London Has Fallen« (Babak Najafi, 2016), da gab es böse Verwicklungen in Pakistan.

Jetzt geht es nach Hause, ins Eingemachte, nach Washington D. C. und in die Wälder Virginias (die man allerdings, vermutlich aus Kostengründen, in Bulgarien abgefilmt hat, nichts ist schöner in Filmen als die Fotografie der – freilich austauschbaren – Landschaft).

In Washington D. C. und den unmittelbar benachbarten Wäldern Virginias lauern bereits – da sind sich fast alle Nachrichtenblätter und -sender schon länger einig – die Russen und spinnen Fäden. Oder eben auch nicht. Spinner gibt es schließlich überall. Die betreffenden Tatsachen kümmern niemanden. »Angel Has Fallen« muss sich deshalb auch nicht von irgendwelchen lästigen Tatsachen beirren lassen. Obwohl das Drehbuch, soviel darf verraten werden, in seinem dritten Akt dann doch eine halbwegs überraschende Wendung nimmt, von obszön offener Kriegstreiberei zu einer normal subtilen.

Zu Beginn sieht man Mike Banning in einem Keller. Dort ist es dunkel und der Schnittrhythmus der Sequenz kriegsgerecht hektisch, vieles lässt sich nur erahnen, aber Banning ballert kräftig herum. Am Ende der Sequenz entpuppt sich das Geballer als Übung. Das Übungsgelände wird von einem alten Kriegskameraden von Banning betrieben. Zur Firma des alten Kameraden gehört eine kleine Söldnerarmee. Das Kriegsgeschäft soll in Subunternehmen ausgelagert werden. Darüber denkt man in Washington auch in den entsprechenden Ministerien nach. Besonders laut denkt der Vizepräsident darüber nach. Ein kleiner Krieg gegen die Russen käme ihm recht. Die Söldnerarmeen fänden endlich Vollbeschäftigung und die liberalen Journalisten würden begeistert Beifall spenden. Höchste Zeit, eine mittlere Verschwörung anzuzetteln.

Sein Chef, der neue Präsident, ist allerdings dagegen. Das Kriegsgeschäft ist ihm zu teuer, zu unwirtschaftlich und überhaupt viel zu gefährlich. Der neue Präsident heißt passenderweise Trumbull und wird von niemandem sonst als Morgan Freeman gespielt. In den ersten beiden »Fallen«-Filmen war noch der aalglatte Aaron Eckhart Präsident. Nun füllt Freemans gravitätische Würde das kopfzerbrechende Amt.

Kopfschmerzen hat auch Mike Banning jede Menge. Das hat die Übung in der Eröffnungssequenz bewiesen. Er kann kaum noch gerade stehen. Mi­gräne, Ohrensausen, Schwindelgefühle. Der alte Soldat ist völlig drüber. Er futtert Schmerzmittel wie andere Leute Erdnüsse, ist anscheinend zu verbraucht, zu kriegsversehrt und drogensüchtig, um länger als oberster Leibwächter des Präsidenten zu dienen, und bewirbt sich um einen ruhigeren Bürojob. Sicherheitschef im Weißen Haus. Sein Dienstherr macht derweil einen Angelausflug. Kaum gibt Morgan Freeman die ersten Anglerweisheiten von sich, schwirrt am Horizont ein Heer von Drohnen heran. Die sind handlich, schnell und zielsicher tödlich. Es sind Drohnen wie aus »Star Trek«, »Transformers« oder dem letzten »Spider-Man« – diese wahren Helden des Kinos der Gegenwart drohen auch die alten Soldaten abzuschaffen. Sie gewinnen jedenfalls die Schlacht beim Angelausflug auf dem Potomac im Handumdrehen. Nur der Präsident und Banning bleiben übrig, ersterer im Koma, letzterer in Handschellen, der Verschwörung und des Terrorismus angeklagt.

Der alte Soldat flieht in die Wälder. Dort lebt Nick Nolte als der lange verschollene Vater des alten Soldaten. Der Waldschrat hat schon Jahrzehnte darauf gewartet, gegen die diversen Verschwörungen der Regierung zur Waffe zu greifen. Er weiß genau, dass die Russen, denen inzwischen vom irrsinnigen Vizepräsidenten der Krieg erklärt worden ist, keineswegs an der allgemeinen Misere schuld sind. Schuldig sind alle, die nicht im Wald leben.

Spätestens an diesem Punkt hat sich der Film in große amerikanische Komödie verwandelt. Nick Nolte als Veteran aller Waldschrate schreitet zur Rettung der Lage und des Films. Der Rest ist Geballer, altes Soldatengarn und Verschwörungsfolklore. Nebenbei hat dieser Film der alten Männer allerdings noch versucht, die großen US-amerikanischen Gegenwartsprobleme zu verhandeln: die permanente Pillenschluckerei, der Ruin der Rentenkassen, der Drohnenkrieg, die Söldnerarmeen und die Russenparanoia.

Große alte Weisheiten müssen da gelassen ausgesprochen werden. »Alle Kriegskunst beruht auf Täuschung« (Sun Tsu). »Wir schmachten einzig nach Wirklichkeit« (Thoreau, »Be it life or death, we crave only reality«). Die allerletzte Szene des Films zeigt die alten Männer – Vater und Sohn –, wie sie in einem dieser neumodischen Meditationsbecken nach Erholung streben und, kaum wird zu eben diesem Zweck das Licht ausgeschaltet, endgültig die Contenance verlieren. Keineswegs zu Unrecht.