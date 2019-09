Steuerdiebe vor Gericht

Wer Aktien eines Unternehmens besitzt, darf am Dividendenstichtag auf eine Ausschüttung hoffen. Denn durch die Aktien ist er Anteilseigner des Unternehmens, und durch die Dividende wird er am Gewinn beteiligt. 25 Prozent dieser Gewinnbeteiligung erhält jedoch nicht der Aktionär, sondern der Fiskus. Das ist die Kapitalertragsteuer. Durch den niedrigen und einheitlichen Satz werden Kapitaleinkommen gegenüber Arbeitseinkommen begünstigt. Zudem kann der Aktionär seine Gewinne mit Verlusten an anderer Stelle verrechnen und sich so die Steuerzahlung rückerstatten lassen. Hier setzte die Cum-Ex-Trickserei an.

Der Clou bestand in der Schaffung einer Situation, in der die Kapitalertragsteuer auf eine Dividende einmal an den Fiskus abgeführt wird, jedoch rund um den Stichtag ein und dieselbe Aktie mehrere Besitzer hat, die sich Steuerbescheide ausstellen lassen und hinterher die Erstattungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Hierzu wurde eigens ein undurchsichtiges Netzwerk geschaffen, in dem wild gekauft und verkauft wird, bis die Behörden den Überblick verlieren.

Das Grundmodell sieht so aus: Händler A besitzt eine Aktie der Firma X. Händler B kauft vor dem Stichtag eine Aktie der gleichen Firma von Händler C, der sie aber nicht besitzt. Das nennt man Leerverkauf. C hat die Aktie nur von A geliehen. Mit B hat er vereinbart, dass er das Papier erst später liefert. Wenn die Dividende kommt, erhält A seinen Anteil an den Unternehmensgewinnen, abzüglich der Steuer, die er sich später erstatten lässt. Anschließend erwirbt C die Aktie, die er bereits »leer« an B verkauft hat, von A tatsächlich, allerdings nicht zum ursprünglichen Preis (cum), sondern zu einem um die Dividende niedrigeren Preis (ex). Nun liefert C die Aktie endlich an B. Da diese nun wegen der bereits vergangenen Dividendenausschüttung weniger wert ist, packt C 75 Prozent des Wertes der Dividende drauf. Über die restlichen 25 Prozent erhält B von seiner Bank eine Bescheinigung mit der auch er sich die Kapitalertragsteuer erstatten lassen kann. So wird die Steuer nur einmal abgeführt, aber zweimal erstattet.

Kompliziert, zugegeben. Doch genau davon profitieren A, B und C. Am Ende haben sie genug Verwirrung gestiftet, um eine einmal gezahlte Steuer zweimal erstatten zu lassen. Die Beute teilen die drei unter sich auf. Die vierte Partei, D wie Depp, ist der Staat. Der finanziert den Gewinn aus der Steuerkasse.(sst)