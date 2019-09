»Wir sind noch frisch«

IG-Metall Solidarität unter Kollegen. Arbeiter von Riva-Stahl demonstrieren in Trier (30.8.2019)

Horath ist klein. »Aber es ist Gold wert«, sagt Safet, als wir an dem Ort im Hunsrück vorbeifahren. In dem 400-Seelen-Dörfchen steht das Drahtwerk, das inzwischen seit drei Monaten bestreikt wird (siehe jW vom 3. August). Es ist einer der längsten Arbeitskämpfe in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Eigentümer des bestreikten Betriebs, die italienische Riva-Gruppe, hat es zusammen mit einem Zweigwerk im nahe gelegenen Trier vor zwei Jahren gekauft und in die Hennigsdorfer Elektrostahlwerke (H. E. S.) eingegliedert. Im Gegensatz zu den Kollegen im Nordwesten von Berlin wird den Arbeitern an der Mosel und im Hunsrück der Flächentarifvertrag jedoch verwehrt. Die 130 Beschäftigten der beiden kleinen Standorte nach Tarif zu bezahlen, würde den Konzern rund eine Millionen Euro pro Jahr zusätzlich kosten. Der wirtschaftliche Schaden durch den Ausstand beträgt inzwischen etwa drei Millionen Euro. Trotzdem lenkt die Geschäftsführung bislang nicht ein.

»Vielleicht ist Riva der Meinung, dass der Betrieb nicht genug produziert«, überlegt Kranführer Safet. Andere Kollegen halten das für ein Machtspiel. »Ums Geld geht es längst nicht mehr, sondern darum, wer die größeren Eier hat«, ruft einer der Trierer Anlagenführer über zwei Sitzreihen hinweg. Auf seinem T-Shirt steht in großen Buchstaben »King«. Er ist gerade 29 geworden und heißt David – »englisch ausgesprochen«, wie er betont. Seine Kollegen nennen ihn oft nur »Schrotti«, denn am Wochenende handelt er mit Schrott.

Möglicherweise ist die Hartnäckigkeit des Managements aber auch ein Zeichen dafür, dass der Schwesterbetrieb in Lampertheim bei Worms »als nächstes dran ist«, vermutet die Buchhalterin Anna-Maria. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Konzern nicht nur eine Tarifbindung verhindert, sondern auch versucht, aus einem Tarifvertrag – den Lampertheim im Gegensatz zu Trier und Horath hat – auszusteigen. Die Kollegen der zur Riva-Gruppe gehörenden Brandenburger Elektrostahlwerke (B. E. S.) haben einen solchen Angriff erst Ende Juli abgewehrt.

Nicht aufgeben

In einem Punkt sind sich alle einig: Sie werden nicht aufgeben. Seit Beginn des unbefristeten Ausstands sind die Arbeiter aus Trier und Horath stets in Aktion und häufig unterwegs. Die zwölfte Streikwoche wurde am 26. August mit einer öffentlichen Streikversammlung in Horath eingeleitet. Dienstag vormittag diskutierten die Beschäftigten in Trier mit Vertretern von Linkspartei, SPD und Grünen sowie mit einem Sekretär der Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU). Für die Gebäudereiniger, die sich aktuell ebenfalls in einer wichtigen Tarifauseinandersetzung befinden, sind die Streikenden aus Trier und Horath ein Vorbild. »Ihr macht vor, wie es geht, wenn es nicht weitergeht«, sagte Thomas Kreten von der IG BAU.

Gleich im Anschluss haben wir uns auf den Weg nach Berlin gemacht. Für die meisten ist es die vierte Fahrt in die Hauptstadt. Am Rande der »Betriebsrätekonferenz Ost« werden die Arbeiter am nächsten Tag unter anderem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) treffen. »Pass auf. Da kommt Gegenverkehr«, ruft Safet. »Ich möchte nicht sterben. Meine Frau ist noch jung.« Bis Morbach fährt der Betriebsratsvorsitzende aus Trier den Bus. Dort wird ein Berufskraftfahrer das Steuer übernehmen und die 61 Arbeiter bis nach Frankfurt am Main bringen. Dann geht es im Zug weiter. Die Kollegen halten unterdessen die Stellung vor den Betrieben.

Zehn ältere Beschäftigte in Horath, deren Verrentung in Sichtweite ist, beteiligen sich nicht an der Arbeitsniederlegung. Sie gefährden den Streik aber auch nicht, weil sie nicht direkt in der Produktion arbeiten, sagt Dieter während einer Pause auf einem Rasthof. Er selbst arbeitet schon seit 1985 in dem 1964 gegründeten Drahtwerk. Damals gehörte der Betrieb in Horath noch der Trierer Unternehmerfamilie Rass. 2003 wurde er das erste Mal verkauft: an die französische Sotralentz-Gruppe. Die kaufte 2007 auch das Trierer Werk dazu. Fortan bewegten sich die gelegentlichen Lohnerhöhungen im Cent-Bereich. »Aber alles andere wurde ja teurer«, sagt »Schrotti«.

Im Zug nach Berlin erklärt der 31jährige »Erich« seine Sicht auf die Auseinandersetzung: »Es ist wie ein Hürdenlauf. Und das jetzt ist eine besonders große Hürde.« Sein richtiger Name ist Thomas, er kommt ursprünglich aus Dresden und ist jetzt Richter in Trier: Er »richtet« Draht und Stäbe, zum Beispiel für die Schweißmaschine. Seiner Meinung nach müsste man den Druck erhöhen. Die Geschäftsführung mache das mit ihren Provokationen ja auch. Als »Bergvolk« und als »Terroristen« seien sie beschimpt worden. Den Anlagenführern habe man vorgeworfen, sie hätten die Maschinen sabotiert, weil niemand sonst sie in Bewegung setzen konnte, sagt Anna-Maria. Dabei seien die Maschinen so alt, dass sie nur mit einem Tritt zum Laufen gebracht werden können. Wohin und wie kräftig getreten werden muss, »wissen nur die Arbeiter, die die Anlagen seit Jahren bedienen«. Ihr selbst war vor dem Streik vorgeworfen worden, drei Wochen lang die Rechnungen nicht bezahlt zu haben. Dabei sei sie nur im Urlaub gewesen. Weil sie inzwischen die Arbeit von drei Buchhaltern mache und die Geschäftsleitung weder neues Personal eingestellt noch eine Urlaubsvertretung gesucht habe, sei es zu diesem Engpass gekommen.

Wir haben inzwischen Leipzig passiert. »Erich« zollt seinen Kollegen in Horath Respekt. Er musste dort ein paar Wochen aushelfen und hofft, nie wieder »auf dem Berg« eingesetzt zu werden. Die Halle dort sei seit ihrer Errichtung vor 55 Jahren nicht erneuert worden. Durch das löchrige Dach ergießen sich bei Regen Sturzbäche, die Heizung funktioniere nur bis zu einer Temperatur von sieben Grad: »Wenn ihr mich fragt, müssten die Leute in Horath fünf Euro mehr bekommen.« Die Stimmung ist ausgelassen. Eine eigene Version des italienischen Partisanenliedes »Bella Ciao« wird angestimmt. Es folgen verschiedene Schlachtrufe: »Power durch die Mauer – bis sie bricht« oder »Wir sind noch frisch – Riva an den Tisch.« Gegen 21 Uhr erreichen wir den Berliner Hauptbahnhof. Morgen geht es kurz nach sechs Uhr weiter.

Solidarität hilft

»Chantal« erklärt, welcher Gewerkschafter gerade auf der Kundgebung vor dem H4-Hotel am Alexanderplatz spricht. »Und der neben dem Arbeitsminister ist der Oberste von der IG Metall, der Präsident.« Der entscheide, ob »wir weiterstreiken können«, ergänzt »Schrotti«. Die Kollegen aus Trier und Horath wirken erschöpft. Heute sind sie wohl wieder länger als zehn Stunden auf den Beinen. Die »Tako« – die Sitzung der Tarifkommission – dauerte am Vortag noch bis Mitternacht. Am Mittwoch in der Früh ging es weiter zur Berliner Nobelvilla der Familie Riva, die gerade für etwa zwei Millionen Euro restauriert wurde.

Am Rande der Betriebsrätekonferenz Ost der IG Metall finden sich die Rheinland-Pfälzer gemeinsam mit den Kollegen aus dem Stahlwerk Brandenburg am Mittwoch nachmittag zu einer Kundgebung ein. Innerhalb der nächsten Wochen wollen die Brandenburger auch streiken – aus Solidarität mit ihren Kollegen in Westdeutschland.

Dass Minister Heil auch ein paar Worte an die Streikenden richtet, hält »Chantal«, der eigentlich Andreas heißt und ein Faible für Brillengestelle hat, für ein positives Zeichen: »Das ist schon geil, dass der Arbeitsminister hier aufläuft.« Wenn der Minister spricht, »hat das schon Wirkung«, erklärt er und setzt lachend hinzu: »Wir werden alle gefeuert«.

Die Kollegen brauchen aber nicht nur Solidaritätsadressen, sondern auch finanzielle Unterstützung. Während des Ausstands bekommen sie Streikgeld, das einen Teil des Lohns ersetzt. Nach drei Monaten macht sich das aufgelaufene Minus allerdings bei vielen bemerkbar. Die Rechnungen müssen schließlich weiterhin bezahlt werden. Aber mit der Solidaritätskasse gehe es, meinen die meisten. Die Spenden der Betriebsrätekonferenz sind deshalb sehr willkommen. Ganz besonders freuen sich die Streikenden über die Solidaritätsbekundung der Kollegen von der ehemaligen Neue Halberg-Guss in Leipzig. Die hatten im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Kollegen des Schwesterbetriebs in Saarbrücken wochenlang gestreikt. Der Preis für besonderes Engagement, den die Betriebsrätekonferenz Ost jedes Jahr vergibt, ging deshalb am Mittwoch an sie. Da sie ihren Kampf erfolgreich beendet haben, spendeten sie kurzerhand das Preisgeld an die streikenden Kollegen aus Trier und Horath.

Der Kampf ist für beinahe alle Beteiligten mittlerweile zu einer Prinzipienfrage geworden. Früher haben sie einfach die Maschinen betätigt und sind danach nach Hause gefahren. Viele haben als Leiharbeiter in einem der Werke begonnen. Für einige war die Arbeitsstelle durchaus ein Gewinn, etwa für Dragomir. Vor zehn Jahren kam er aus Rumänien nach Deutschland. Sechs Jahre lang arbeitete er für das Schlachtunternehmen Simon-Fleisch in Wittlich. Deutsch lernen konnte er dort nicht, denn fast alle Kollegen kamen aus Osteuropa. Erst als er ins Drahtwerk kam, wurden seine Deutschkenntnisse besser. Safet nennt ihn einen »großartigen Maschinenführer«.

Skepsis überwunden

Anfangs waren viele gegenüber der IG Metall skeptisch. Trier und sein Umland sind trotz einer durchaus entwickelten Industrie nicht gerade Hochburgen der Gewerkschaftsbewegung. Bei vielen Kollegen galt die Gewerkschaft lange als eine Art Versicherung, in die man ein Leben lang einzahlt und nichts herausbekommt. Letztendlich, sagt Michael, war es eine Frage des Vertrauens, dass die Kollegen überzeugt werden konnten. Das hat er über Jahre hinweg durch praktische Hilfe bei vielen kleinen Dingen vorbereitet. Irgendwann wurde über die Arbeitsbedingungen diskutiert und darüber, wie die Gewerkschaft helfen kann. Michael wurde in den Betriebsrat und die »Tako« gewählt.

Innerbetrieblich war der Umgang miteinander immer sehr kollegial. Zwischen den Trierern und den Horathern bestand vor dem Arbeitskampf allerdings nur wenig Kontakt. Seitdem, das bestätigen alle, sind sie zusammengewachsen wie eine Familie. Kleinere Konflikte sind nun nicht mehr wichtig. »Wenn jetzt ein Kollege anruft und etwas braucht, lässt du alles stehen und liegen, auch wenn du gerade auf einem Kindergeburtstag bist«, sagt Festim. Sein Arbeitsvertrag läuft in ein paar Monaten aus. Er geht mit den anderen befristet angestellten Kollegen nicht davon aus, dass die Verträge noch einmal verlängert werden. Bei der letzten Verhandlungsrunde am 5. August wollte die Geschäftsleitung sogar das Maßregelungsverbot aushebeln. So heißt die Klausel im Tarifvertrag, die verbietet, Beschäftigte für ihre Beteiligung an einem Arbeitskampf zu bestrafen. Auch die Stammbelegschaft weiß nicht genau, wie es weitergeht. Aber das verunsichert sie nicht. Auch von den »alten Hasen« hört man: Sollten sie den gewünschten Tarifvertrag nicht bekommen, würden sie überlegen, ob sie weiter für das Unternehmen arbeiten.