ZDF und MDR/Degeto Kanonenfutter kurz vor der Befreiung: »Die Brücke«

Die Brücke

Ein Klassiker: Im April 1945 ist der Krieg für die deutschen Faschisten längst verloren. Trotzdem sollen sieben deutsche Schüler, die völlig unzureichend ausgebildet sind, die anrollenden Panzer der Alliierten daran hindern, eine strategisch unwichtige Brücke zu überqueren. Zunächst sind die Jungen stolz auf ihren Einsatz. Doch nach und nach werden sie sich der Grausamkeit des Krieges und der Sinnlosigkeit ihres Tuns bewusst. D 1959. Regie: Bernhard Wicki.

3sat, 20.15 Uhr

Stephen Kings »Der Feuerteufel«

Vor Jahren waren Andrew McGee und seine Frau Vicky Testpersonen bei Experimenten in einem fiesen Regierungsinstitut, wodurch sie ihrer achtjährigen Tochter eine Gabe vererbt haben: Mit purer Willenskraft kann sie alles und jeden in Flammen aufgehen lassen. Als der Institutschef Hollister davon erfährt, versucht er, die Kleine in seine Gewalt zu bekommen und ihre Fähigkeit für seine eigenen Ziele auszunutzen. Klassisch gruselig. USA 1984. Mit Drew Barrymore, Martin Sheen.

Tele 5, 20.15 Uhr

Reden statt Stress machen

Die Quartiersmanagerin und ihr Problemviertel

In Fulda-Ziehers gibt es viele Migranten, mit oder noch ohne deutschen Pass. Der Stadtteil gilt als sogenanntes Problemviertel, doch genau dagegen wehrt sich Adriana Oliveira, die Quartiersmanagerin. Gemeinsam mit ihrem Team und finanziell gefördert vom Land Hessen im Rahmen des Programms »Soziale Stadt«, versucht die engagierte Frau das Viertel aufzuwerten. So muss es sein. D 2019.

HR, 21.45 Uhr

Eine blonde Provinz

Polen und der deutsche Rassenwahn

Ohne Kriegserklärung marschierte die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 in Polen ein. Der Überfall markiert nicht nur den Beginn des Zweiten Weltkriegs, sondern auch den eines großangelegten Massenmords. Im Zuge dessen wurden polnische Juden und Nicht-Juden aus ihrer Heimat vertrieben, deportiert und getötet. Sie mussten Platz machen für ein Experiment des Rassenwahns. Im Westen Polens planten die Nazis eine blonde Provinz, die Ansiedlung sogenannter Volksdeutscher, deren Nachwuchs zu einer arischen Herrenrasse heranwachsen sollte. D 2009.

Arte, 21.50 Uhr