Hey hey, my my

Graham Berry/flickr.com/photos/grahamberryphotography/14524525490 creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ »It’s better to burn out than to fade away« (Neil Young)

Wie erlebten Kinder von SS-Leuten und Wehrmachtsoldaten das Kriegsende, wie ordnen sie Erlebtes rückblickend ein, welche Konsequenzen hatte bzw. hat es für ihr Leben? Margarete Groschupf geht diesen Aspekten nach in ihrem Feature »Das Gift und seine Langzeitwirkung – über einen Familiensuizid und drei überlebende Geschwister« (DKultur 2017; Di., 22 Uhr, DLF Kultur).

Ein interaktives feministisches Medienprojekt stellt »HoPo Express #82: How to make a radio: Femlab« (Mi., 20 Uhr, FSK) vor. Neun Frauen haben sich beim Femlab zusammengetan, um gemeinsam mit Künstlerinnen und Referentinnen dem »schöneren Leben für alle« auf die Spur zu kommen. Zur selben Sendezeit werden in »Rock History – Neil Young and Crazy Horse« (Mi., 20 Uhr, Corax) der leider etwas autovernarrte, ansonsten freilich äußerst liebenswerte Barde und die 1968 von ihm ins Leben gerufene Band gewürdigt. Mit Songs aus fünf Jahrzehnten. Und das Hörspiel »Genua 01« (WDR 2004; Mi., 20 Uhr, Bayern 2) von Fausto Paravidino bietet einen Überblick über die Gewaltexzesse italienischer Sicherheitskräfte beim G-8-Gipfel 2001.

Zu verstehen, was hinter der Benutzeroberfläche von digitalen Geräten abgeht, ist nicht einfach. Seit 1981 begleitet der Chaos Computer Club die Digitalisierung und deckt immer wieder Sicherheitslücken auf. Einen historischen Rückblick gibt es in der Sendung »Die Geburt der Hackerszene und die Geschichte des CCC« (Do., 8 Uhr, FSK). Und Florian Felix We yh plädiert in »Alles nur Routinen! Geschichte(n) der Programmiersprachen in einer Langen Nacht« (DLF Kultur/DLF 2019; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) für mehr digitale Mündigkeit.

Eine Mockumentary über die fiktive Werbekünstlerin Klara Khalil hat Jakob Nolte im Gepäck: »Unbekannte Meister 4« (BR 2018; Do., 22 Uhr, DLF Kultur). In Bodo Trabers »Die blauen Schafe« (WDR 2011; Do., 23 Uhr, WDR 1 Live) entwickelt sich dann eine Bergwanderung zum psychedelischen Horrortrip.

Waschmaschine, Toaster, Telefon – wenn man alle Erfindungen der Menschheit zusammenbauen würde, müsste eigentlich ein Universalproblemlöser dabei rauskommen. Das sagt sich zumindest die Hauptfigur in Magdalena Schrefels »Die Bergung der Landschaft« (BR/ORF 2019; Ursendung Fr., 21 Uhr, Bayern 2) und lötet munter drauf los. Sandra Meyer ergründet in ihrem Feature »Wohnen im Bauhaus« (MDR 2019; Sa., 9 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur), wie Bewohner von Bauhausgebäuden mit deren Funktionalität umgehen.

Mit dem »Mauerfall« vor 30 Jahren begann auch für den Rundfunk der damaligen DDR eine Umbruchzeit. Mit den Auswirkungen beschäftigt sich Helmut Kopetzkys »Der andere Kanal« (WDR/BR 1993; Sa., 13 Uhr, Bayern 2). Historisch wird’s auch in »Inkasso Hasso – Zur Geschichte und Gegenwart freier Radios« (Sa., 18 Uhr, Corax).

Die im Juni als »Hörspiel des Monats« ausgezeichnete Produktion »90°0’0’’ S« (SWR 2019; Sa., 20 Uhr, DLF) von Maren Kames, Milena Kipfmüller und Klaus Janek führt in die Antarktis, bevor Klaus Schirmer zur Wohnungsbesichtigung in die bundesdeutsche Hauptstadt bittet. Sein Feature »Berlin/Brooklyn« (RBB 2019; So., 14 Uhr, RBB Kultur) handelt vom Verkauf einer Immobilie.

Jean-Claude Kuner ist mit einem neuen Hörspiel am Start: »Die Verbrennungen der Angst« (SRF 2019; Ursendung So., 17 Uhr, SRF2 Kultur) beschäftigt sich mit dem Schicksal des Schriftstellers Antonin Artaud. Um das europäische Finanzsystem kümmern sich Eva Micropoulou und Joel Vogel in »Anruf aus Athen« (WDR 2019; Ursendung So., 19 Uhr, WDR 3). Und gruselig wird es in Stephen Kings »Verborgenes Fenster, verborgener Garten« (WDR 2000; Teil 1/3 Mo., 19 Uhr, WDR 3).