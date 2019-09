Autoindustrie bereitet sich auf Proteste vor

Frankfurt am Main. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) bereitet sich auf Proteste gegen die Automesse IAA vor. »Wir haben diesen NGO ein Dialogangebot gemacht«, sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes am Montag in Frankfurt am Main. Vor den Messehallen dort stand zeitgleich eine Handvoll Demonstranten – zu Messebeginn kommende Woche wollen kritische Organisationen aber deutlich mehr Autogegner mobilisieren (siehe jW vom 2. September). Für Sonntag ruft das Aktionsbündnis »Sand im Getriebe« zu einer Blockade der Messe auf. Autokonzerne würden sich auf der Messe »nicht mehr ungestört selbst feiern können«, teilte auch das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC mit. (AFP/jW)