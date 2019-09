Erfolgreicher Putsch

picture alliance/ZUMA Press Der Anführer der »Bewegung Freier Offiziere« Muammar Al-Ghaddafi in der libyschen Hauptstadt Tripolis (1971)

Am 1. September 1969 übernahm eine »Bewegung freier Offiziere«, von der man bis dahin nichts gehört hatte, in einem präzis geplanten Staatsstreich die Macht in Libyen. Auch der Name ihres Anführers, des damals vermutlich 27jährigen Leutnants Muammar Al-Ghaddafi, war bis dahin so gut wie unbekannt gewesen und blieb es für die Öffentlichkeit auch noch in den ersten Tagen nach dem erfolgreichen Putsch.

Heute weiß man oder meint zu wissen, dass Ghaddafi die Geheimorganisation innerhalb der Streitkräfte schon 1964 oder 1966 gegründet hatte, um den seit der Staatsgründung 1951 herrschenden König Idris zu stürzen und Libyen zur Republik zu machen. Ghaddafis wichtiges Vorbild war dabei der mehr als 20 Jahre ältere Staatspräsident des Nachbarlandes Ägypten, Gamal Abdel Nasser. Dieser hatte an der Spitze eines »Komitees Freier Offiziere« im Juli 1952 König Faruk entmachtet.

Die libysche »Revolution vom 1. September«, wie sie dann jahrzehntelang genannt wurde, verlief fast völlig unblutig. Von den Verschwörern kommandierte Militäreinheiten besetzten gleichzeitig in der Hauptstadt Tripolis und in Bengasi, der zweitgrößten Stadt des Landes im Osten, alle wichtigen Objekte. Dazu gehörten Regierungsgebäude, Rundfunksender, Kasernen, Polizeistationen und Flughäfen.

Vor allem in den Städten wurde der Umsturz mit Begeisterung aufgenommen und unterstützt. In ihren ersten Aufrufen versprachen die neuen Machthaber »Freiheit, Einigkeit und soziale Gerechtigkeit«, Gleichberechtigung aller Bürger und das Recht auf »anständige Arbeit«. Die unfairen Bedingungen, unter denen ausländische Unternehmen libysches Öl vermarkteten, sollten verändert werden. Außenpolitisch wollte sich Libyen neutral positionieren.

Kaum Widerstand

Ernsthafter Widerstand zeigte sich nirgendwo. Der 79jährige König Idris befand sich zur medizinischen Behandlung in der Türkei und erhielt nach dem Putsch ausgerechnet in Ägypten Asyl, wo er 1983 starb. Sein Neffe Hasan Al-Senussi, den er 1956 zum Kronprinzen ernannt hatte, wurde von den Verschwörern verhaftet und erklärte anschließend seine Unterstützung für die Republik. Das bewahrte ihn jedoch nicht vor jahrelangem Hausarrest. Er durfte Libyen erst 1988 nach einem Schlaganfall verlassen und starb vier Jahre später in London.

Historisch gesehen hatte Libyen bis zur Unabhängigkeitserklärung von 1951 niemals eine staatliche Einheit gebildet. Um 1550 war das gesamte Territorium des späteren Staates unter osmanische Vorherrschaft geraten. Als Folge des Krieges gegen die Türkei von 1911/12 annektierte Italien das Gebiet. Praktisch wurde diese Eroberung erst unter der Herrschaft des Faschismus durch einen fast zehn Jahre dauernden, brutal und verbrecherisch geführten Kolonialkrieg vollzogen.

Während des Zweiten Weltkriegs kam dem heutigen libyschen Staatsgebiet große Bedeutung zu. Die Eroberung Libyens und der französischen Kolonie Tunesien war für die britischen und US-amerikanischen Streitkräfte die Voraussetzung für ihre Landeoperation in Sizilien. In der Folge wurde Benito Mussolini am 25. Juli 1943 verhaftet, am 8. September gab Italien einen Waffenstillstand mit den USA und Großbritannien bekannt.

Aus dieser Vorgeschichte ergab sich, dass die USA und Großbritannien in Libyen, das im Dezember 1951 unter der Obhut der Vereinten Nationen »in die Unabhängigkeit entlassen« wurde, eine außergewöhnlich starke Stellung einnahmen. Beide Staaten verfügten dort über strategisch wichtige Militärstützpunkte, unter denen die von den USA gepachtete Luftwaffenbasis Wheelus besondere Bedeutung hatte. Da auf den ausländischen Stützpunkten zeitweise mehr als 10.000 Soldaten stationiert waren, übertraf deren Kampfkraft im Fall innenpolitischer Konflikte die der nur 8.000 Mann starken libyschen Streitkräfte. Außerdem kamen die Waffen letzterer bis zur »Revolution vom 1. September« praktisch ausschließlich aus Großbritannien und den USA. Auch die Offiziersausbildung fand weitgehend durch die Militärs dieser Länder statt.

Die anfängliche totale Abhängigkeit vom Westen ergab sich auch daraus, dass Libyen eines der ärmsten, am wenigsten entwickelten Länder der arabischen Welt und auf erhebliche finanzielle Unterstützung angewiesen war. Das änderte sich jedoch, nachdem ab Mitte der 1950er Jahre in schneller Folge immer größere Erdölvorkommen entdeckt und erschlossen wurden. Aus einem Hilfeempfänger wurde Libyen schon unter König Idris zu einem Staat, der mit Millionenbeträgen unter anderem Ägypten in seiner Konfrontation mit Israel und verschiedene palästinensische Organisationen unterstützen konnte. Gleichzeitig verbesserte sich die Lage der libyschen Bevölkerung, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie sich die Opposition das wünschte.

Stützpunkte aufgelöst

In den Jahren vor der »Revolution vom 1. September« hatten sich vor allem zwei Streitpunkte herauskristallisiert: Der eine war das Verlangen nach einem deutlich größeren Anteil am Profit aus den Ölvorkommen, die zu 90 Prozent von US-amerikanischen Unternehmen kontrolliert wurden. Der andere bezog sich auf die US-amerikanischen und britischen Militärstützpunkte. Gefordert wurde, von Demonstrationen unterstützt, deren Auflösung noch vor dem Auslaufen der Pachtverträge im Jahr 1971. Dieses Thema hatte durch den Sechstagekrieg Israels gegen Ägypten, Syrien und Jordanien im Juni 1967, den die USA massiv unterstützt hatten, an Bedeutung gewonnen.

Beide Auseinandersetzungen verschärften sich nach der »Revolution vom 1. September« erheblich. Im November 1969 forderte US-Präsident Richard Nixon bei seinem Sicherheitsberater Henry Kissinger eine Liste möglicher Strafmaßnahmen an, »die die libysche Regierung von ihrem linksgerichteten Kurs abschrecken« könnten. Zentrale Dokumente aus dieser Diskussion sind mittlerweile freigegeben, aber mit umfangreichen Schwärzungen. Das Endergebnis der US-amerikanischen Beratungen war, dass man praktisch keine Handlungsoption sah, bei der nicht die Nachteile die Vorteile überwogen. Rücksicht war sowohl auf die Interessen der in Libyen engagierten US-amerikanischen Ölfirmen zu nehmen wie auch auf die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ein Viertel ihrer Erdölimporte aus dem nordafrikanischen Land bezogen. Am 11. Juni 1970 wurde die US-Basis Wheelus der libyschen Regierung übergeben. Ungefähr zeitgleich räumten auch die britischen Streitkräfte ihre Stützpunkte.

Die Arabische Republik Libyen, 1977 von Al-Ghaddafi in Große Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirij umbenannt, existierte bis 2011, als im Februar im Zuge des sogenannten Arabischen Frühlings ein Aufstand ausbrach. Die NATO unterstützte die Aufständischen ab dem 19. März 2011 mit einer Blockade sowie Luftangriffen. Im Zuge der Kampfhandlungen wurde Al-Ghaddafi am 20. Oktober umgebracht. Der libysche Bürgerkrieg zwischen einzelnen verfeindeten Milizen hält bis heute an.