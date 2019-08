»Blende« ahoi!

Dailin Spielberg, Blende 2011

In der Nacht zu fotografieren ist eine Herausforderung. Aber nichts, was nicht zu bewältigen wäre – außer man nutzt die kleinen Objektive der Handykameras, die in solchen Situationen meist nur grobkörnigen Pixelmatsch produzieren. Zunächst sollte sich der Fotograf darüber im klaren sein, dass der Autofokus unerwartet reagieren kann und manuelles Scharfstellen weitaus zuverlässiger ist. Die besten Ergebnisse für Aufnahmen erreicht man in der Dämmerung – die Wahl der Belichtungszeit ist dabei entscheidend, ob auf dem Foto der Eindruck von taghellem Licht oder finsterster Nacht entsteht. Ein Stativ ist oft hilfreich. Um die Stimmung so einzufangen, »wie sie ist«, sollte man einige Varianten ausprobieren. Zu beachten ist auch, dass Lichtquellen wie etwa der Mond zu starken Kontrasten führen, oft sieht man außer einer Silhouette am Horizont so gut wie nichts. Durch Reflexionen auf Meereswellen oder einer regennassen Straße entsteht schließlich räumliche Tiefe.

Dailin Spielberg ist die hier abgebildete Aufnahme am Strand von Warnemünde gelungen. Sie gab ihrem Foto den Titel »Schiffsreise« und bewarb sich 2011 damit beim jW-»Blende«-Wettbewerb. Indem sie nicht nur den Sonnenuntergang, sondern auch die drei stärker strahlenden Objekte im Vordergrund als Lichtquelle zur Verfügung hatte, gelang ihr diese stimmungsvolle Nachtaufnahme, für die sie übrigens auch beim bundesweiten Ausscheid einen Preis gewann. (jW)