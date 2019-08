Ein neues Haustier

Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar ist beim Filmfestival in Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der 69jährige nahm den Ehrenlöwen am Donnerstag in der Lagunenstadt entgegen. »Dieser Löwe wird mein Haustier, genauso wie die zwei Katzen, mit denen ich zusammenlebe«, erklärte der Filmemacher vorab. Almodóvar gewann bereits zwei Oscars: im Jahr 2000 für die Tragikomödie »Alles über meine Mutter« in der Kategorie »Bester nicht-englischsprachiger Film« und 2003 für das Drama »Sprich mit ihr« in »Bestes Originaldrehbuch«. Vor einigen Wochen ist außerdem sein aktueller Film »Leid und Herrlichkeit« mit Antonio Banderas in den Kinos angelaufen.

Almodóvar »ist ein Filmemacher, der uns die facettenreichsten, kontroversesten und provokativsten Porträts aus dem Post-Franco-Spanien gegeben hat«, begründete Festivalleiter Alberto Barbera den Ehrenlöwen. (dpa/jW)