Shannon Stapleton/REUTERS Kindheit futsch, Jugend futsch, unbestimmte Zukunft in einer riesigen Stadt

Mensch, bei den MTV-Music-Awards am Dienstag hat er wieder nicht gewonnen. Auch sonst keinen Preis. Ein ausgezeichneter Rapper, phantasiebegabter Beatbastler und Soundingenieur ist Mike aber sehr wohl. Mike wer? Einfach Mike. Kleiner Witz aus der MC-Ecke. Und schon wird es ernst.

Dass dem jungen Mann aus der Bronx, den man in der New Yorker HipHop-Szene auch als DJ Blackpower kennt, bei den Aufnahmen seines neuen Albums »Tears of Joy« zum Lachen zumute war, davon ist jedenfalls nicht auszugehen. Ein sehr leises Lachen der Befreiung, mag sein. Schwer einatmen, ein bisschen leichter ausatmen (wie im ersten Track »Scarred Lungs«). Aber immer wieder: Tränen am Ärmel. Denn es ist ja so: Wenn jemand stirbt, den du liebst, und du tatsächlich die Kraft aufbringst, darüber zu singen, zu sprechen, zu schreiben, bist du – im Prozess künstlerischer Abstraktion – wohl dann und wann ein bisschen weiter weg von den Wellenhügeln der Verzweiflung, zugleich aber die ganze Zeit sehr viel näher am Thema dran, als dir lieb sein kann.

Mike rappt: »The feeling when you got robbed / Somebody playing with my mom, I hope it’s not God / Somebody laying in demise, I hope it’s not ours« (Das Gefühl, du wurdest ausgeraubt, jemand spielt mit meiner Mom, ich hoffe, es ist nicht Gott, jemand liegt im Sterben, ich hoffe, es ist niemand von uns). An anderer Stelle heißt es: »Shit scary, but I stay spinnin’ / Lookin’ through obituaries with your name in it« (Macht mir eine Scheißangst, aber ich mach weiter, gehe die Todesanzeigen mit deinem Namen durch). Gestorben ist Mikes Mutter. Er hat sie sehr geliebt, das hört und spürt man in nahezu jedem der 20 Tracks. Er kifft sich den Verstand weg, taucht ab, taucht wieder auf. Rein in den Strudel und wieder raus. Mike schaut in die Vergangenheit, bei Mama auf dem Arm, geborgen, an einem Sonntagmorgen bei scheußlichem New Yorker Wetter. Kindheit futsch, Jugend futsch. Unbestimmte Zukunft in einer riesigen Stadt. Kann gut sein, dass die dümmeren unter den härteren männlichen Rappern da leicht angewidert gucken. »Männer können seine Gefühle nicht zeigen« (Fischmob). Das alte Lied, immer wieder, immer noch. Im HipHop bleibt es ewig jung. Daran ändern Kanye West oder jüngst Common, wenn sie über ihre Verletzlichkeit rappen, eher wenig.

Stream of Consciousness, lyrischer, suchender Rap. Abstrakte, verschleppte, windschiefe Beats. Jazzige Dissonanzen, klaustrophobische Blue Notes unter Wasser. Tonbandrauschen irgendwo im Hintergrund. Es gibt nicht einen einzigen »Hit« auf »Tears of Joy«, diesem melancholisch-psychedelischen Lo-Fi-HipHop-Album, das einem tatsächlich Arbeit beschert. Was gut ist: So leicht kommt hier niemand davon. Und viele Stücke würden wohl unschlüssig und vereinsamt auf der Stelle stehenbleiben, wenn, nun ja, Rapper Mike nicht wäre, mit seinem unfassbaren Bariton, sonor, leise, nuschelnd, ungemein soulful, nah dran an allem, was wichtig ist. Er könnte ranzige Butter mit seiner Stimme verkaufen. Befreundete Musiker, Rapper, (Mit-)Produzenten, Navy Blue, Ted Kamal, Mavi, Piink Sifu oder Earl Sweatshirt, wundern sich, heißt es, wie jemand so singen kann. Wie jemand, der gerade mal 20 ist, so klingen kann, als hätte er bereits alles vom Leben gesehen. Hat er nicht. Aber er weiß, was er nicht mehr hat. Das kann er jetzt genauer erkennen. Und das fühlt sich besser an. Am Ende des Albums hört man eine warme Frauenstimme, die sich erinnert: »I don’t even know what to say, you are such a golden child, my golden child.«