ARTE France/Jean-Claude Moireau Marie (Charlotte Rampling) beginnt eine neue Beziehung mit dem Verleger Vincent: »Unter dem Sand«

Denn sie wissen nicht, was passiert

Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show

Das ist ein echtes Mammuttreffen! Wenn das nicht lustig ist, dann wissen wir auch nicht ... Eine Spielshow, in der nicht nur die Zuschauer überrascht werden, sondern auch die Moderatoren: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch lassen sich auf dieses Experiment ein. Keiner der Entertainer weiß bis zum Beginn der Sendung, wer moderieren wird, geschweige denn, welche prominenten Gäste auftreten werden. Einzig die Gewinnsumme von 50.000 Euro ist bekannt. Wahnsinn!

RTL, Sa., 20.15 Uhr

Mr. Bean macht Ferien

Wahnsinn, unfreiwillige Komik und Alltag: Mr. Bean hat bei der Lotterie das große Los gezogen, eine Woche Urlaub in Frankreich und dazu eine Videokamera. Mit der will der Brite das Gewusel in Cannes für die Nachwelt festhalten. Dabei zieht er eine Spur der Verwüstung durchs Land, treibt einen Regisseur in den Wahnsinn und landet mit der klugen Schauspielerin Sabine auf dem Filmfestival. Schön für ihn, lustig für uns. GB/USA/F/D 2007.

Super RTL, Sa., 20.15 Uhr

Polen 39. Wie deutsche Soldaten zu Mördern wurden

Bereits der »Polenfeldzug« 1939 war von der Wehrmacht als Vernichtungskrieg angelegt – auch gegen die Zivilbevölkerung. Anlässlich des 80. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkriegs geht die Dokumentation der Frage nach, wie in kürzester Zeit aus ganz gewöhnlichen Männern Kriegsverbrecher werden konnten, und warum einige wenige sich dem mörderischen Geschehen doch widersetzt haben. Sehr wenige. Was aber vielleicht eher auf die Skrupellosigkeit der Eliten verweist als auf anthropologische Negativbewertungen: Die Oberen wussten, was sie tun konnten – und sie taten es (und sie werden es wieder tun, wen sie niemand daran hindert).

Arte, So., 20.15 Uhr

Unter dem Sand

Marie und Jean sind seit 25 Jahren verheiratet. Wie jedes Jahr verbringen sie ihren Sommerurlaub in ihrem Landhaus an der Atlantikküste. Eines Morgens am Strand: Marie schläft ein, Jean geht schwimmen – und taucht nicht mehr auf. Allein gelassen, hält Marie hartnäckig daran fest: Jean lebt. F 2000. Mit der großen Charlotte Rampling.

Arte, So., 22.40 Uhr

ZDF-History: Der Zweite Weltkrieg – Das sollten Sie wissen

Ist das nicht in jeder Hinsicht etwas spät, ZDF?

ZDF, So., 23.55 Uhr