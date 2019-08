Operation Ursula

jW

In Italien versuchen jetzt die Demokratische Partei (PD) und die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) eine Regierung zu bilden. Erleichtert reagieren viele, weil nun ein weiterer Rechtsschwenk bei Parlamentswahlen und eine weit rechts stehende Regierung aus Lega unter Matteo Salvini und Forza Italia unter Silvio Berlusconi zunächst vermieden werden können. Erleichtert reagieren auch die Finanzmärkte. Zehnjährige italienische Staatsanleihen sanken unter die Renditemarke von ein Prozent. Auch in Berlin, Paris und Brüssel gaben sich die Politiker entzückt. Die Operation »governo Ursula« war geglückt. Ursula steht für die designierte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Aufgerufen hatte zu der Operation der frühere Kommissionspräsident und ehemalige italienische Ministerpräsident Romano Prodi (PD und ganz früher Christdemokrat).

Die Freude der EU-Politiker ist verständlich. Die Gegnerschaft der »Fünf Sterne« zum Partito Democratico ist gebrochen. Ideologisch sind sie sich eigentlich ähnlich. Sie stehen nämlich vage in der Mitte herum. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass M5S sich verbal gegen die Zumutungen und Regeln aus Brüssel und Berlin wehrt, während die PD-Regierungen sich diesen Anweisungen teils aus Opportunismus, teils aus neoliberaler Überzeugung beugten. Vor allem deshalb war der PD bei der letzten Parlamentswahl im Frühjahr 2018 abgesackt und umgekehrt M5S stärkste Partei geworden. Nun sollen sie eine gemeinsame Regierung bilden. Zwar unter dem von M5S ins Amt gehievten Giuseppe Conte. Dessen Bereitschaft, den Weisungen der EU Folge zu leisten, hatte sich aber schon in der formal von den Fünf Sternen dominierten Regierung gezeigt.

Die letzten PD-Regierungen hatten diesen Weisungen der EU gemäß beschlossen, keine neuen Schulden im Staatshaushalt zuzulassen. Das hat zum Beispiel auch zur Folge, dass im nächsten Jahr automatisch eine Umsatzsteuererhöhung in Kraft tritt, sollten im Parlament bei den im Herbst üblichen Haushaltsberatungen keine entsprechenden Ausgabenkürzungen beschlossen werden. Um sich aus solchen Umklammerungen zu befreien, hätte es einer entschlossenen Regierung in Rom bedurft. Damit ist es jetzt mit ziemlicher Sicherheit vorbei. Wie gemäß EU-Austerität vorgesehen, werden entweder die höhere Umsatzsteuer oder die verlangte Ausgabenkürzung die Kaufkraft der Ärmeren dämpfen und Italien in der beginnenden Rezession EU-Europas zusätzlich schaden.

Sich aus der würgenden Umklammerung durch EU und Euro zu lösen, ist für Italien eine Notwendigkeit – so wie es das für Griechenland war. Wie in Griechenland ist das Ziel, aus der EU auszutreten, zumindest aber den Währungsverbund zu verlassen politisch noch nicht einmal formuliert. Die Bourgeoisie ist in der Frage gespalten. Die nicht herrschenden Klassen sind desorganisiert und ratlos. Zu mehr als kleinen Widerborstigkeiten und Protesten hat es die konzeptionslose Regierung aus »Fünf Sterne« und Lega nicht gebracht. Damit ist jetzt auch Schluss. Ursula hat Grund zum Jubel.