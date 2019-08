Tarifverhandlungen im Bausektor

Christophe Gateau/dpa Baustelle in Hannover (8.7.2019)

Die IG Bau fordert zum Auftakt der Verhandlungen über den Branchenmindestlohn im Baugewerbe eine deutliche Anhebung und Angleichungen zwischen Ost und West. Eine konkrete Zahl nannte die Gewerkschaft allerdings nicht.

Die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Kapitalseite haben am Freitag in Wiesbaden begonnen. Angesichts des Immobilienbooms erwarte man für die rund 800.000 Beschäftigten der Branche eine »kräftige Anhebung«, erklärten die Arbeitervertreter. Verhandlungspartner sind der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB). Beide gaben zunächst kein Statement ab.

Laut IG BAU wird etwa jeder fünfte Bauarbeiter in Deutschland nach dem branchenspezifischen Mindestlohn bezahlt. Viele bekommen in ihren Betrieben aber mehr Geld. Verhandlungsführer Dietmar Schäfers erläuterte, Ziel des Branchenmindestlohns sei es, auch für tarifungebundene Firmen eine Untergrenze zu ziehen und Lohndumping einzuschränken. Branchenmindestlöhne werden von den Tarifpartnern ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. Sie bestehen neben dem gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,19 Euro. Die Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn bestehen bei den Branchenmindestlöhnen nicht. Außer auf dem Bau gelten spezifische Branchenmindestlöhne beispielsweise auch in der Fleischindustrie, der Pflegebranche und bei den Gebäudereinigern.

Derzeit gilt im Bauhauptgewerbe ein bundesweiter Branchenmindestlohn von 12,20 Euro pro Stunde. Für qualifizierte Facharbeiter im Westen gilt zudem eine höhere Mindestvergütung von 15,20 Euro. Diese Stufe fehlt in Ostdeutschland. Die IG BAU will sie nun auch dort verankern. »Es ist an der Zeit, die Regelung auch in Ostdeutschland einzuführen«, sagte Schäfers. Die Kapitalseite hat sich dazu laut HDB noch nicht positioniert.

Auch aus dem Ausland entsandte Arbeiter müssen auf deutschen Baustellen den Branchenmindestlohn erhalten. Hier wird nach Schäfers Einschätzung allerdings viel am Stundenzettel getrickst und vom unzureichend ausgestatteten Zoll zuwenig kontrolliert. Schäfers machte zudem darauf aufmerksam, dass mit der noch ausstehenden Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie in Deutschland künftig vorgeschrieben werden könne, bei Angeboten mindestens das Tariflohnniveau zu kalkulieren. (dpa/jW)