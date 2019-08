»Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg?« 80 Jahre nach Beginn des 2. Weltkrieges: Mehr Aufrüstung und neue Kriegsgefahr. Info und Diskussion mit Tobias Pflüger (MdB). Heute, 30.8., 19 Uhr, Café Buchoase, Germaniastr. 14, Kassel. Veranstalter: Die Linke (Kassel)

»Leipziger Radnacht 2019«. Aufs Fahrrad steigen und ein Zeichen für ein fahrradfreundliches Leipzig setzen. Freitag, 30.8., 19 Uhr, am Springbrunnen im Clara-Zetkin-Park, Leipzig. Info: oekoloewe.de/radnacht.html

»Literaturabend in der Reihe Literatur aus der DDR: Christa Wolf«. Lesung aus den Werken »Geteilter Himmel« und »Medea«. Heute, 30.8., 19.30 Uhr, Mehrwertkultur, Nobleestr. 13a, Hamburg. Info: kurzlink.de/christa-wolf

»100 Jahre Abschiebehaft«. Großdemonstration, Samstag, 31.8., 10.15 Uhr, Abfahrt Shuttlebusse Paderborn Hbf., 11 Uhr, Abschiebehaft Büren, Büren-Stöckerbusch, ab 14 Bahnhofstr. 12–14; Paderborn. Aufrufer: Bündnis gegen Abschiebehaft

»Antikriegstag 2019: Nein zur Aufrüstung und Nein zum Krieg gegen den Iran«. Kundgebung mit Stefan Arcar (Die Linke), Sevim Dagdelen (Die Linke), Günter Gleising (VVN-BdA) u. a., Samstag, 31.8., 13 Uhr, Husemannplatz, Bochum. Info: kurzlink.de/Antikriegstag-Bochum

»8. Festival am Kleinen Strand – No nation, just people!«. Friedensfest mit Esther Bejarano und Microphone Mafia, Samstag, 31.8., ab 14 Uhr, Skagerrakufer, Kiel-Friedrichsort. Veranstalter: Anstatt e. V.