ARTE /Vision Films, Inc. Vom Musiker zum Mörder: »Charles Manson«

Die Ausbeutung der Urwälder

Kann ein Ökosiegel die Forstindustrie stoppen?

Es brennt. Aber dass es brennen würde, ist schon länger bekannt. Das Forest Stewardship Council (FSC) trat 1993 an, um das Urwaldsterben aufzuhalten. Das FSC-Siegel soll dem Verbraucher zeigen, dass Möbel, Papier oder Terrassendielen aus mutmaßlich umweltgerecht gefälltem Holz hergestellt wurden. Doch der Konsument fühlt sich betrogen, wenn das FSC solchen Firmen das Ökosiegel nicht entzieht, denen vorgeworfen wird, auch illegal geschlagenes Urwaldholz zu verarbeiten. Und es brennt weiter. D 2018.

3sat, 20.15 Uhr

Charles Manson

Der Dämon von Hollywood

»Manson: Music from an Unsound Mind« heißt die Sache weitaus weniger spektakulär im Original. Charles Manson war Anführer der Manson Family, die 1969 in Kalifornien mehrere Menschen grausam ermordete. Darunter Sharon Tate, die hochschwangere Ehefrau von Roman Polanski. Dabei hatte Manson ursprünglich ganz andere Ambitionen: Er wollte Rockstar werden. Die Doku schildert, wie er sich in der Musikszene von L. A. etablierte und sogar von berühmten Musikern unterstützt wurde. Und Manson war ein sogenannter White Suprematist, der einen Krieg zwischen den »Rassen« prophezeite. Wer sich für die kriminalistische Seite interessiert, dem sei ein Blick in die Netflix-Serie »Mindhunter« empfohlen, die die Anfänge des Profilings im FBI nachzeichnet.

Arte, 22.10 Uhr

Internal Affairs – Trau ihm, er ist ein Cop

Der junge und aufstrebende Polizist Raymond Avila soll in der Abteilung für interne Angelegenheiten einen Korruptionsfall aufklären. Schon bald nimmt er den von allen geschätzten Kollegen Dennis Peck ins Visier. Obwohl nur ein einfacher Streifenpolizist, verfügt Peck über ungewöhnlich viel Geld. Zum 70. Geburtstag von Richard Gere. USA/CDN 1990.

3sat, 22.35 Uhr

Love Rituals

Mit Charlotte Roche in den USA

In der Serie spürt Charlotte Roche Kulturspezifischem nach. In Louisiana ist die Liebe auch magisch. Was, wenn man sich danach sehnt, geliebt zu werden, und es dafür ein Mittelchen gäbe? Roche reist dafür nach New Orleans und nimmt bei der Voodoo-Priesterin Sallie Ann Glassman an einem Liebesritual teil. Roche ist nicht die schlechteste im TV-Zirkus, sogar ein wenig mehr.

Arte, 23.55 Uhr