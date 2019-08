Romantik und Moderne

© Kodama Seiichi Japanisches Nō-Theater zwischen Gesang und Sprache: Ensemble der Umewaka Kennokai Foundation

Festivalplaner lieben Jahrestage. Schließlich liefern sie Ideen für mögliche Schwerpunkte. Beim Musikfest Berlin kommen dieses Mal Werke des französischen Komponisten Hector Berlioz, der vor 150 Jahren starb, zu Gehör. Aus dessen Oeuvre wird hierzulande nur die »Symphonie fantastique«, die in fünf Sätzen »Episoden aus dem Leben eines Künstlers« schildert, regelmäßig aufgeführt. Romantisch ist die Verquickung von Kunst und Wahnsinn, die Berlioz hier inszeniert; romantisch sind auch die kühnen Mischungen musikalischer Gattungen, die er in anderen Kompositionen unternimmt. Ob dieses Neurertum funktioniert, wird man in der Berliner Philharmonie in den nächsten Wochen prüfen können.

Zu hören gibt es auch eine halbszenische Aufführung seiner Opéra comique »Benvenuto Cellini« und konzertante Ausschnitte aus der Oper »Les Troyens«. Dies hängt mit einem anderen Schwerpunkt des Musikfests zusammen, nämlich konzertanten Opernaufführungen. Nun könnte man einwenden, dass Oper auf die Bühne gehört und ihre Musik für eine szenische Umsetzung geschrieben wurde. Dennoch hat das Format seine Berechtigung. Nicht nur, dass man vor Einfällen karrieretüchtiger Regisseure sicher ist, die nach etwas suchen, was man (aus Gründen) garantiert noch nie gesehen hat. Die konzertante Aufführung ermöglicht auch ein genaues Hinhören. Zu den beiden Berlioz-Opern treten Antonin Dvoraks »Rusalka« und »Die Frau ohne Schatten« von Richard Strauss.

Weitere Veranstaltungen präsentieren Musik in unterschiedlichen medialen Zusammenhängen. Für den siebenstündigen Stummfilm »La Roue« (»Das Rad«) von Abel Gance montierte der Komponist Arthur Honegger Bruchstücke aus 117 Werken zu einer monumentalen Filmmusik. Das Ergebnis ist am 14. September im Berliner Konzerthaus zu hören. Bereits am 3. September zeigt die Umewaka Kennokai Foundation in einem Gastspiel die Verbindung von Musik und Szene im japanischen No-Theater. Mit Schwerpunkten auf Werken von Olga Neuwirth, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann und Louis Andriessen ist die Neue Musik reich vertreten.