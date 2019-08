Der Leuchtturm fällt

Andreas Arnold/dpa Auch in seiner Existenz gefährdet? HR-Sinfonieorchester bei einem Auftritt 2018 in Eltville am Rhein

Seit einigen Tagen geht ein Sturm durchs deutsche Feuilleton: Der Hessische Rundfunk hat angekündigt, seinen traditionsreichen Kultursender HR2 zu schließen und an seiner Stelle auf den vorhandenen UKW-Frequenzen eine »Klassikwelle« auszustrahlen. Also etwas, das die diversen »Klassikradios« schon seit Jahren auch machen: Konzerte satzweise abdudeln, ergänzt durch Filmmusik.

Intendant Manfred Krupp und Hörfunkdirektor Heinz-Dieter Sommer begründen die geplante Abwicklung eines Programms, das immerhin zum öffentlich-rechtlichen Kerngeschäft gehört, so: Man müsse an die Jugend und ihre digitalen Mediennutzungen herankommen. Die etwa 100.000 täglichen Hörer von HR2 seien überaltert. Das wird, angenommen es stimmt, die treu ihren Rundfunkbeitrag von der Rente abknapsenden HR2-Hörerinnen freuen. Ihre Bedürfnisse sind offenbar unwichtig im Vergleich zu denen einer Gruppe, über die stets geklagt wird, dass sie den »Qualitätsmedien« sowieso davonlaufe, weil sie irgendwas im Internet höre, gucke oder lese. Es gibt keine Gewissheit, dass sie ausgerechnet auf die neuen digitaljugendlichen Angebote des künftigen HR wartet. Strategisch, wie diese Entscheidung begründet wird, ist sie alles andere als zwingend.

Gezwungen wird der HR von ganz anderer Seite. Auch wenn es die Senderleitung nicht offen ausspricht: Hinter den Plänen zur Abwicklung eines Programms, das in den Jahren der alten BRD ein Leuchtturm linksliberaler Debattenkultur war, steckt banaler Geldmangel. Ein Kulturprogramm ist relativ teuer. Man muss es sich leisten können – und wollen. Es müssen Reporter und Autoren bezahlt werden, ebenso wie Redaktionen, die das Tagesgeschehen unter kulturellen Aspekten verfolgen und aufarbeiten. Eine »Klassikwelle« kostet Bruchteile davon: die Musik liegt längst auf dem Server oder im Schallarchiv und muss nur abgespielt werden, die Auswahl übernimmt eine Software. Die einzige Person, die tatsächlich live auf Sendung ist, ist der Moderator im Selbstfahrerstudio – ein Mikrofon, drei oder vier Regler, ein Rechner.

Der HR hat ein Problem, mit dem er sich seit ungefähr 30 Jahren herumschlägt: Er ist zu klein. Geschätzte sechs Millionen Bewohner des offiziellen Einzugsgebiets reichen nicht (mehr) aus, um einen öffentlich-rechtlichen Vollsender zu finanzieren. Zehn Millionen gelten als kritische Grenze. 1989/90 machte sich die damalige HR-Leitung Hoffnungen, ihre Gebührenbasis durch die Eingemeindung Thüringens arrondieren und so den eigenen Laden mittelfristig stabilisieren zu können. Doch das wurde dem HR aus politischen Gründen verweigert. In Wiesbaden regierte damals die SPD, Helmut Kohl schlug Thüringen dem CDU-kontrollierten Mitteldeutschen Rundfunk zu. Seitdem gibt es beim HR eine »Spardebatte« nach der anderen, fortwährende Schrumpfung und immer neue Einstellungen anspruchsvoller Formate.

Was wird dem Radiohörer entgehen, wenn HR2-Kultur verschwindet? Die aktuellen Theater- und Opernpremieren aus der Region. Das literarische Leben am immer noch bedeutenden Verlagsstandort Frankfurt. Kleinkunst aus dem Mousonturm, die aus einem Schulprojekt hervorgegangene Ausstellung über die Verfolgung von Sinti und Roma im Vogelsberg, der unter Nutzung privater Kontakte »zivilgesellschaftlich« organisierte Auftritt eines ukrainischen Autors in Marburg oder einer tansanischen Musikgruppe in Bad Nauheim. Das Argument der Senderleitung, man wolle mehr kulturelle Inhalte in den übrigen HR-Wellen unterbringen, ist Augenwischerei. Erstens konkurrieren sie dort mit deren eigenem Repertoire an Politik, Zeitgeist, Sport, Tingeltangel und Werbung. Zweitens lässt sich in den dort geltenden Zweiminutenformaten etwa eine Ausstellung keinesfalls in einer zur Urteilsbildung beitragenden Weise besprechen.

Zudem ist die geplante HR-Klassikwelle ohne regionale Kulturberichterstattung schlicht überflüssig. Der Deutschlandfunk und die Sender der benachbarten Bundesländer sind in großen Teilen Hessens im Radio zu empfangen, sie haben dieselbe klassische Musik im Archiv. Übrigens: Ob das renommierte HR-Sinfonieorchester die Abschaffung »seiner« Welle auf Dauer überleben wird, ist eine interessante Frage, die heute niemand offen diskutiert. Denn sein zeitgenössisches Repertoire, das den Ruhm des Ensembles ausmacht, passt nicht zu einem weichgespülten Klassiksender. Vielleicht ist die Diskussion um die Einstellung von HR2 nur der Prolog, um anschließend dort die Säge anzusetzen.