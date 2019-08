ZDF / Ron Phillips Martin Vail (Richard Gere) ist ein ambitionierter Anwalt, der vor allem seine Karriere in den Vordergrund stellt: »Zwielicht«.

Gepflegt alt werden

Ist es so schwierig? Die älter werdende Gesellschaft braucht ein solidarisches Miteinander. Die Pflege hilfsbedürftiger Menschen marktwirtschaftlichen Regeln zu unterwerfen hat zu einer Situation geführt, die Pflegende und Gepflegte kaputtmacht. In Rheinland-Pfalz kümmert sich eine sogenannte Gemeindeschwester Plus vor Ort um die älteren Menschen. Damit soll die Pflegebedürftigkeit verzögert oder gar verhindert werden. Anschließend sprechen Experten.

3sat, 20.15 Uhr

Der mit dem Wald spricht – Unterwegs mit Peter Wohlleben

Mit Cordula Stratmann und Michael »Micky« Beisenherz geht es hier durch den Hunsrück, bereits in der sechsten Folge! Der Hunsrück ist zum Teilteils Naturpark und der Geheimtipp unter den Wäldern, magisch, schön, und natürlich wie alle Wälder in Deutschland nicht natürlich. Dem Orkan »Wiebke« fielen 1990 größtenteils Fichtenbestände zum Opfer, so dass der Wald nun aus Laubwald mit teils sehr alten und schönen Buchen- und Eichenbeständen besteht.

SWR, 21.00 Uhr

Zwielicht

Schwierige Einschätzungen stehen hier an. Zum 70. Geburtstag von Richard Gere (31.8.) kommt dieser abgezockte Thriller: Schuldig oder unschuldig? Für den smarten Chicagoer Anwalt Martin Vail ist diese Frage Nebensache. Wichtig ist allein, welchen Nutzen der Fall für seine Karriere hat. Gierig nach Publicity, übernimmt Vail die Verteidigung des mittellosen Ministranten Aaron Stampler. Der steht im Verdacht, den Erzbischof von Chicago ermordet zu haben. Vail nimmt sich vor, die Unschuld des Jungen zu beweisen. Mit Edward Norton. USA 1996.

3sat, 22.25 Uhr

Der Hartz-IV-Report

Sechs Millionen Menschen leben im System »Hartz IV«. »Fordern und fördern« war das Versprechen einer der größten Sozialkahlschläge der jüngeren Geschichte. Von dem Versprechen ist nichts übriggeblieben, außer Schikanen und billiger Arbeit. D 2019.

HR, 23.15 Uhr

Typisch! Vom Mann zur Frau – Die Hamburger Beatboxerin Lia Sahin

Noch vor zwei Jahren war Lia ein Mann und so unglücklich, dass sie in ihrem Körper nicht weiterleben wollte. Für sie gab es zwei Möglichkeiten: Schluss machen oder einen Neuanfang wagen. Lia entscheidet sich fürs Leben: als Frau. Sie trennte sich von ihrer Freundin, rasierte sich den Vollbart ab und zog nach Hamburg. Jetzt will Lia Jugendlichen aus Afghanistan, Somalia und Syrien beibringen, wie man beatboxt.

WDR, 23.25 Uhr