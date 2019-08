jW

Sehenden Auges

Zu jW vom 24./25.8.: »Brasilien brennt«

Alles nur Panik? Die Generation »Fridays for Future« hat allen Grund, in Panik zu geraten. Denn wenn wir so weitermachen, hinterlassen wir unseren Kindern (und nicht mehr erst den Enkeln) eine im wahrsten Sinne des Wortes verbrannte Erde. Wir plündern die Ressourcen des Planeten, als hätten wir noch ein paar weitere in petto, und überziehen ihn bis in den letzten Winkel mit langlebigem Müll: Treibhausgase in der Atmosphäre, Kunststoffe im Meer und an Land, (hoch-)radioaktive Abfallstoffe u. v. m. Weltweit nimmt die Fruchtbarkeit der Böden ab, und das Artensterben in Flora und Fauna ist beispiellos in der jüngeren Erdgeschichte. Wer hier nicht in Panik gerät, der hat die Realitäten längst verdrängt (…). Politiker werden uns nicht vor diesem Desaster retten, im Gegenteil, sie sind meist selbst Teil des Problems. (…) Was wir derzeit erleben, ist der Anfang der Endphase der menschlichen Zivilisation, der Menschlichkeit und Empathie. Oder wie soll man das bewerten, wenn Menschen, die Menschenleben retten (wollen), dafür auch noch kriminalisiert werden, um nur ein Beispiel zu nennen? Abschließend ein Zitat aus meiner Diplomarbeit: »Der anthropogene Treibhauseffekt« aus dem Jahr 1995: »So werden wir wahrscheinlich als einzige Lebewesen auf der Erde in die Geschichte eingehen, die sich nicht nur ihren eigenen Untergang bereitet haben, sondern auch sehenden Auges (…) auf den Abgrund zuliefen. (…)«

Ulrich Becker, Alfter

Kein Sklavenbefreier

Zu jW vom 10./11.8.: »Vorschlag«

Anders als in dem Fernsehtip zu »ZDF-History« behauptet, war Abraham Lincoln kein Gegner der Sklaverei (…). Herrschende befreien keine Beherrschten. (…) Der »US-amerikanische Bürgerkrieg« war kein Bürgerkrieg, sondern ein Sezessionskrieg (Bürgerkrieg gleich Klassenkrieg).

Ewald Ressel, Bietigheim-Bissingen

Gegen US-NATO-Imperialismus

Zu jW vom 19.8.: »Das Profil schärfen«

Ja, Werner Seppmann spricht meiner Ansicht nach wichtige Themen richtig an: Auf der Basis der Erkenntnisse von Marx, Engels, Lenin (nennt er nicht), Luxemburg müsste die Partei Die Linke sich von dem reformistischen Kurs der Sozialdemokratisierung verabschieden. Es ist ja lobenswert, dass Seppmann die Rolle Gregor Gysis andeutet. Aber dessen Biographie bietet wesentlich mehr Anhaltspunkte, um dessen Rolle in der linken Bewegung zu analysieren und mit der notwendigen Kritik zu bewerten. Ja, 2020 sollte sich die Partei Die Linke bessere Vorstände wählen, im Bundesmaßstab und in vielen Ländern und Kreisen. Neben den richtigen Bemerkungen zu den Begriffen Klassenkampf, Reform und Revolution erwähnt Seppmann die linke Sammlungsbewegung »Aufstehen« und meint, sie habe keine Ausstrahlung. Woran lag das? Die herrschenden Kräfte dieses Landes und deren Medien haben alles getan, um »Aufstehen« zu stoppen. Und der Vorstand dieser Partei Die Linke wühlte intensiv gegen Sahra (Wagenknecht) und Oskar (Lafontaine), die Initiatoren von »Aufstehen«. Bernd Riexinger erklärte am 28. November 2018 in Potsdam »Aufstehen« für gescheitert. Aber »Aufstehen« lebt – trotz des formalen Rückzugs von Sahra. Wir haben vergessen, wer alles zu den Unterstützern von »Aufstehen« gehört (…) Natürlich distanziere ich mich von Dieter Kleins »Transformationstheorie« und seiner »Friedensfähigkeit des Kapitalismus«. Dennoch stehen wir gegenwärtig vor der Notwendigkeit, die Weltfriedensbewegung, die Sozial- und Umweltbewegung enorm zu stärken, wenn wir von dem US-NATO-Imperialismus nicht in den Untergang gestürzt werden wollen. Trotz aller berechtigten und notwendigen Kritik (…). PS: 1995 schrieben 38 ehrenwerte Menschen ein 280-Seiten-Buch, »In großer Sorge. Was ist, was denkt, was will das Marxistische Forum?« Im Prinzip ging es um dasselbe Thema. Inzwischen sind 24 Jahre vergangen. Sind wir endlich vorangekommen? (…) Vielleicht kann uns der GNN-Verlag noch einige Exemplare dieses wertvollen Buches liefern. Es lohnt sich, dieses geballte Wissen für unsere politische Arbeit zu nutzen.

Horst Jäkel, Potsdam

Dialog verweigert

Zu jW vom 19.8.: »Gegenwind für Revolte«

Vielleicht erinnern sich die Hongkonger noch an Chan Tongkai, denn man könnte sagen, dass die eskalierende Massengewalt in Hongkong mit seinem Fall begonnen hat (…). Chan soll seine Freundin Poon Hiuwing während eines Valentinstagsausfluges auf die Insel Taiwan im Februar 2018 ermordet haben. Er kehrte nach Hongkong zurück, bevor die taiwanesische Polizei einen Fahndungsbefehl ausstellen konnte. Da es kein formelles Auslieferungsabkommen zwischen Hongkong und Taiwan gibt, wurde Chan im Zuge der Mordermittlungen nicht auf die Insel zurückgeschickt. Um die Lücken zu schließen, die in ähnlichen Fällen geschlossen werden könnten, schlug die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong im Februar 2019 vor, die Verordnungen über flüchtige Straftäter zu ändern, was von der Opposition und auch von Briten wie US-Amerikanern genutzt wurde, um eine politische Bewegung gegen die VR China loszutreten, die bis heute anhält. Bedauerlicherweise weigern sich Randalierer und Demonstranten zuzugeben, dass das Auslieferungsgesetz den Schutz der Menschenrechte der Hongkonger zum Ziel hatte. Sie haben sich den Bemühungen der Regierung zum Dialog verweigert und statt dessen ihrer Wut, die viele Ursachen, aber nichts mit dem Auslieferungsgesetz zu tun hat, freien Lauf gelassen. (…) Die Demonstranten, die behaupten, die Menschenrechte der Hongkonger zu verteidigen, schützen letztendlich einen mutmaßlichen Mörder und verhöhnen die Rechtsstaatlichkeit, die sie zu schützen vorgeben.

Josef Witte, Hefei/China (per Onlinekommentarfunktion)