Braune Boxertruppe

Bernd Thissen/dpa Neonazikundgebung in Dortmund (Archivbild)

In immer mehr nordrhein-westfälischen Städten treiben extrem rechte Zusammenschlüsse ihr Unwesen, die sich aus Rassisten, Hooligans und Gewalttätern rekrutieren. Wie das antifaschistische Bündnis »Düsseldorf stellt sich quer« Anfang der Woche mitteilte, seien Mitglieder der »Bruderschaft Deutschland« beim Kampfsporttraining im Düsseldorfer Fitnessstudio »Maxx Gym« in der Eisenstraße gesichtet worden. Ralf Nieland, die Führungsperson der Bruderschaft, sowie Klaus Wille nutzten, Informationen von Nazigegnern zufolge, die Räumlichkeiten des Fitnessstudios auch außerhalb der regulären Kurszeiten zum Boxtraining mit weiteren Mitgliedern der Gruppe. Dabei träten sie offen und durch ihre T-Shirts gut erkennbar als Neonazis auf.

Dass diese Leute nicht nur Kampfsport trainieren, sondern auch gewillt sind, gewaltsam ihre politischen Gegner zu bekämpfen, wird daran deutlich, dass Nieland und Wille laut »Düsseldorf stellt sich quer« an Übergriffen auf Gegendemonstranten anlässlich eines Aufmarsches der »Patrioten NRW« am Düsseldorfer Landtag am 8. November 2018 beteiligt gewesen waren (jW berichtete). Nieland verletzte dabei unter Rufen wie »Schlagt sie tot« eine Person im Gesicht und wurde von der Polizei daraufhin festgenommen. Wille hatte die Gewalttätigkeiten einen Tag zuvor im Internet angekündigt. Es sei eine »große Gefahr«, wenn Mitglieder der »Bruderschaft Deutschland« in Düsseldorf Kampfsport trainieren, sagte Oliver Ongaro von »Düsseldorf stellt sich quer« in der Stellungnahme des Bündnisses. »In der Vergangenheit haben sie immer wieder bewiesen, dass Übergriffe und Bedrohungen Teil ihrer politischen Strategie sind.«

Ärger droht jedoch nicht nur in der Landeshauptstadt. So mobilisieren fast zwei Dutzend rechte Zusammenschlüsse für den 8. September zu einem gemeinsamen Aufmarsch nach Mönchengladbach. Dieser steht unter dem Motto »Stoppt die Gewalt! In NRW und Deutschland« und wird maßgeblich vom Mönchengladbacher Ratsherren Dominik Roeseler organisiert, der als Mitbegründer der rassistischen und islamfeindlichen »Hooligans gegen Salafisten« (Hogesa) gilt.

Unter dem Motto »Den Nazis in die Suppe spucken« rufen mittlerweile eine Reihe an Organisationen und Parteien zum Gegenprotest (13 Uhr, Platz der Republik) auf. »Es liegt an uns, dem ganzen rechten Spuk Einhalt zu gebieten. Deshalb rufen wir dazu auf, sich dem rechten Mob entgegenzustellen: bunt, laut und massenhaft«, heißt es auf der Mobilisierungsseite von »Mönchengladbach stellt sich quer«.

Auch in Essen, wo mit den »Steeler Jungs« seit fast zwei Jahren ein loser Zusammenschluss lokaler Neonazis fast wöchentlich durch den gleichnamigen Stadtteil marschiert, formiert sich zunehmend Widerstand gegen die Rechten. Für den 14. September (16.30 Uhr, Grendplatz) ruft das Bündnis »Essen stellt sich quer« daher zu einer antifaschistischen Demonstration auf. Das Bündnis erinnert in seinem Protestaufruf unter anderem daran, dass am 1. August erstmals auch mehrere prominente Neonazis aus NRW – beispielsweise aus den Reihen der Partei Die Rechte und der NPD – an einem Aufmarsch der sich öffentlich gern als unpolitisch gerierenden »Steeler Jungs« teilgenommen hätten. »Wir wollen verhindern, dass sich in Steele Zustände wie in Dortmund-Dorstfeld entwickeln, wo Stadt und Zivilgesellschaft viel zu lange weggeschaut haben«, so die Nazigegner, deren Protest unter dem Motto »Kein Platz für rechte Bürgerwehren in Essen-Steele und überall!« stattfindet.