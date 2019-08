Exportmaschine stockt

Christian Charisius/REUTERS Den deutschen Unternehmen brechen die Absatzmärkte weg

Die exportabhängige deutsche Volkswirtschaft schlittert in die Rezession. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,1 Prozent im zweiten Quartal erwartet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) für das laufende Quartal ein Minus von 0,2 Prozent. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbarometer der Berliner Einrichtung hervor. Mit zwei Schrumpfungsquartalen in Folge befände sich die Volkswirtschaft laut Ökonomen in der Rezession.

Die Hauptursache für die anhaltende Flaute sind demnach die Unsicherheiten, die der bevorstehende »Brexit« mit sich bringt. Negative Wirtschaftsentwicklungen seien derzeit vor allem in EU-Regionen zu beobachten, die eng mit Großbritannien verbunden sind, etwa Polen, die Niederlande oder eben Deutschland, erläuterte Simon Junker, der stellvertretende Leiter der DIW-Abteilung »Konjunkturpolitik«, gegenüber jW. Einerseits gehe die Nachfrage aus Großbritannien zurück, andererseits seien die Investoren aufgrund der unwägbaren Zukunft zurückhaltend. Weitere Unsicherheiten bringt der von den USA angezettelte globale Handelskrieg mit sich. Deutliche Hinweise für eine Entspannung seien auf dem Weltmarkt hingegen nicht zu erkennen, so Junker.

Zugleich mehren sich die Anzeichen, dass der Abschwung auch den Arbeitsmarkt beeinflusst. So hat sich die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Dem ebenfalls am Mittwoch publizierten Beschäftigungsbarometer des Münchener Ifo-Instituts zufolge schreiben die Unternehmen aufgrund der Konjunkturflaute immer weniger neue Stellen aus. Das Barometer wird monatlich aktualisiert, beruht auf Umfragen unter 9.000 Unternehmen und zeigte im August den schlechtesten Wert seit 2014 an.

Einig sind sich die Wirtschaftswissenschaftler aus Berlin und München, dass sich derzeit die Krise der Industrie auf den Dienstleistungssektor auswirkt. »Die Dienstleister fallen als Beschäftigungsmotor nach und nach aus«, so das Ifo-Institut.

Bemühungen der Bundesregierung, angesichts eines immer fragmentierteren Weltmarktes die Exportabhängigkeit zu reduzieren, sind derweil nicht zu erkennen. Erst Mitte August wurde das Bekenntnis zur »schwarzen Null« im Zusammenhang mit Debatten über die Bekämpfung der Klimakrise erneuert. Zaghaftem Aufbegehren aus den Reihen der SPD begegnete Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem Machtwort. Dann war Ruhe im Karton. Dabei fordert mittlerweile selbst der »Bundesverband der Deutschen Industrie« eine Abkehr von der strikten Haushaltsdisziplin zugunsten öffentlicher Investitionen.

Die einzige erwähnenswerte Maßnahme der Regierung, um dem Abschwung entgegenzuwirken, besteht im »Arbeit-von-morgen«-Gesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), das im Kern auf weitere Entlastungen für die Kapitalseite und noch mehr Kurzarbeit hinausläuft. Investitionen und eine Stärkung der Binnennachfrage sind nicht vorgesehen. Durch diese politische Verweigerungshaltung könnte die Rezession sich zu einer handfesten Wirtschaftskrise auswachsen.