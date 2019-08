Feuerwehr am Limit

Jordi Borras/AP/dpa Feuerwehrleute betrachten ein verbranntes Gelände in La Palma d'Ebre (28.6.2019)

Ein Waldbrand auf den Kanarischen Inseln hat vor zwei Wochen mehr als 12.000 Hektar Wald vernichtet; rund 9.000 Menschen mussten aus der Gefahrenzone gebracht werden. Eine Hölle und eine Umweltkatastrophe, mit der Feuerwehrleute in Spanien – in diesem Fall sind es mehr als 400 – immer häufiger zu kämpfen haben. In Galizien gab es zuletzt im Sommer 2017 mehrere große Waldbrände, bei denen mehr als 500 Hektar verbrannten. Drei Menschen starben, die Feuerwehr hatte schon damals die Grenze ihrer Kapazitäten erreicht.

Auch in diesem Jahr brennt es in Galizien. Am 14.8. war es für die Feuerwehr in der Stadt Vigo zu viel: Fast die gesamte Belegschaft trat in den unbefristeten Streik (siehe jW vom 20.8.). Sehr zahlreich ist die allerdings schon lange nicht mehr. Die größte Stadt der Region hat rund 290.000 Einwohner, aber nur noch 92 Feuerwehrleute, kritisiert David Álvarez von der galizischen Gewerkschaft Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Zum Vergleich: In Wiesbaden, einer etwas kleineren deutschen Stadt, hat die Berufsfeuerwehr mehr als 250 Mitarbeiter. In Vigo seien pro Schicht lediglich noch 20 Männer und ein Leiter vor Ort, sagte Álvarez. Aus diesem Grund beteiligt sich die Belegschaft nach Angaben der Gewerkschaft zum großen Teil an dem Ausstand.

Der Streik allerdings wird durch die Rechtslage ausgehebelt, denn auch die Kollegen, die offiziell streiken, müssen weiter arbeiten, da sie laut Gesetz einen Mindestbetrieb gewährleisten müssen. Und da nach dem jahrelangen Personalabbau de facto schon lange nur noch ein »Mindestbetrieb« sichergestellt werden kann, kann niemand streiken. Das formal noch gewährleistete Recht auf Streik existiert daher praktisch nicht mehr.

Der Vorsitzende der Vereinigung der öffentlichen Feuerwehren in Galizien, Miguel Uclés, erklärte, man könne »die Sicherheit der Bürger in Vigo derzeit nicht garantieren«. Die Personalsituation sei chaotisch: In den nächsten fünf Jahren werde ein Drittel der Belegschaft in den Ruhestand gehen, die wenigen Neueinstellungen langten nicht mehr hin, um die anfallende Arbeit zu erledigen. Stadt und Staat reagierten auf die Überlastung bislang mit Anweisungen zur Mehrarbeit. Uclés verwies auf einen Erlass, der die Feuerwehr verpflichtet, zwei volle Schichten hintereinander zu arbeiten, so dass man bis zu 48 Stunden am Stück arbeite. Auch deshalb seien die Kollegen erschöpft, der Krankenstand liege inzwischen konstant bei 30 Prozent. Schlimm sei auch, dass Kollegen in der Ausbildung Aufgaben übernehmen müssten, für die sie nicht bereit sind und noch dazu weniger Geld als die Kollegen bekommen. 2018 haben die wenigen Feuerwehrmänner von Vigo insgesamt 38.000 Überstunden gemacht. Viele haben keinen Urlaub bekommen.

Eines der Hauptprobleme ist, dass die meisten Feuerwehrleute bei den Gemeinden angestellt und so davon abhängig sind, wer im Rathaus das Sagen hat. Und das sind oft genug Politiker, die die Kürzungspolitik rücksichtslos umsetzen. Stellenausschreibungen erfolgen ohnehin grundsätzlich nicht automatisch, wenn Kollegen in den Ruhestand gehen. Deshalb sind die von Vigo geschilderten Verhältnisse auch in vielen anderen Städten Spaniens zu finden. In Badajoz beispielweise gibt es pro Schicht zwei bis drei Kollegen zu wenig, sagte diese Woche ein Sprecher der lokalen Gewerkschaft Aspolobba gegenüber die Tageszeitung La Crónica de Badajoz.

In der Stadt in der Region Extremadura dauert ein ähnlicher Arbeitskampf wie in Vigo schon einige Jahre an. 2016 waren die Feuerwehrleute in einen unbefristeten Streik getreten; manche Kollegen begannen einen Hungerstreik, drei davon landeten im Krankenhaus. In Malaga trat die Feuerwehr 2017 ebenfalls in den befristeten Steik ein. Die Feuerwehr im Baskenland hatte letzte Woche Plakate aufgehängt, auf denen »Feuerwehr am Limit« zu lesen war. Sie drohten mit einem Streik während des G-7-Gipfels im französischen Biarritz, das gleich hinter der Grenze liegt.

Der Status der Feuerwehrleute ist in Spanien je nach Region unterschiedlich. Manche sind städtische Beamte, andere sind Angestellte kommunaler Unternehmen oder externer Dienstleister. Auch bei der Ausbidung gibt es verschiedene Standards und Anforderungen. Deshalb wollen die Vetreter der Feuerwehr in ganz Spanien nicht nur mehr Personal, sondern einen einheitlichen nationalen Status für ihren Beruf. Das linke Wahlbündnis »Unidas Podemos« hatte das 2018 im Parlament beantragt – erfolglos. Die Krise der spanischen Feuerwehren dürfte also anhalten. Und das ist angesichts des Klimawandels vor allem in den ländlichen Gebieten ein echte Gefahr für Mensch und Natur: 2019 sind bereits 218.000 Hektar Wald verbrannt. In den abgelegenen Gegenden wird die Wirkung des Personalabbaus bei der Feuerwehr durch den Bevölkerungsschwund verschärft, denn traditionell wurden die Wälder von Bauern und Landarbeitern beaufsichtigt, die viele Brände verhindert oder gelöscht haben.