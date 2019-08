Tesla sucht Gelände in NRW

Berlin. Die US-amerikanische Kapitalgesellschaft Tesla Inc. prüft einem Zeitungsbericht zufolge bei der Suche nach einem Fabrikstandort offenbar auch Möglichkeiten in Nordrhein-Westfalen. Eine Begehung etwaiger Flächen habe es bereits gegeben, berichtete die »Rheinische Post« (Montag) unter Berufung auf informierte Kreis. Tesla-Sprecher in Europa waren für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Konzernchef Elon Musk hatte im April getwittert, er erwäge den Bau einer Fabrik in Deutschland. (Reuters/jW)