Autoverkehr mit hohen Kosten für Gesellschaft

Berlin. Sämtliche Verkehrsmittel in Deutschland haben 2017 einer am Montag in Berlin präsentierten Studie des Schweizer Beratungsbüros »Infras« zufolge Kosten von 149 Milliarden Euro für die Allgemeinheit verursacht. Hierzu zählen demnach alle »negativen Auswirkungen der Mobilität, für die nicht die Verkehrsteilnehmer selbst bezahlen«. Für einen Großteil davon ist laut der Studie der Autoverkehr verantwortlich, der mit rund 141 Milliarden Euro knapp 95 Prozent aller Folgekosten verursache. Das liege am hohen Anteil von Autos am Gesamtverkehr sowie an den vielen Unfällen. (dpa/jW)