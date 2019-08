Reul: NRW-Polizei soll Nationalitäten nennen

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen soll künftig in Presseauskünften die Nationalität aller Tatverdächtigen genannt werden – soweit sie feststeht. Der Erlass zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei in NRW werde entsprechend überarbeitet, teilte das Innenministerium am Montag in Düsseldorf mit. »Ich werbe seit meinem Amtsantritt um Transparenz«, erklärte Innenminister Herbert Reul (CDU) zur geplanten Änderung. Künftig solle gelten: »Wir nennen alle Nationalitäten von Tatverdächtigen, die wir sicher kennen – selbstverständlich auch die von deutschen Tatverdächtigen. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Transparenz das beste Mittel gegen politische Bauernfängerei ist.« (dpa/jW)