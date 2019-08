Fortschritt mit Hindernissen

HIV im Dialog: Ehrung für Martin Dannecker

Seit 2001 wird im Rahmen der Tagung »HIV im Dialog« der »Reminders Day Award« (ReD- Award) in Berlin verliehen, um Persönlichkeiten für ihr außerordentliches Engagement im Kampf gegen HIV und AIDS zu würdigen. In diesem Jahr wird der Sexualwissenschaftler Prof. Martin Dannecker für sein Wirken geehrt. Er habe zu jenen Menschen gehört, die »bereits zu Beginn der HIV-Epidemie in Deutschland in den frühen 1980er Jahren der neuen sozialen und politischen Stigmatisierung von schwulen Männern in Zeiten von AIDS den Kampf ansagte(n) und im nationalen AIDS-Beirat erfolgreich und unangepasst für den richtigen Umgang mit HIV/AIDS in der deutschen Gesundheitspolitik stritt(en)«, so die Kongressveranstalter. Zudem habe Dannecker »in kritischer Distanz ebenso wie mit Leidenschaft und dem Anspruch von dialektischer Wahrhaftigkeit die gesellschaftspolitischen Diskussionen um HIV/AIDS« stetig begleitet und »war der AIDS-Selbsthilfe ebenso wie der HIV-Medizin ein mahnendes, immer wieder auch widersprechendes Korrektiv«.

Seine 2019 unter dem Titel »Fortwährende Eingriffe« erschienene Sammlung von Aufsätzen und Vorträgen zur AIDS-Krise zeuge außerdem »von der tiefen Einsicht und unerschütterlichen Überzeugung, dass der Emanzipationsprozess schwuler Männer (…) nicht einfach in der sogenannten Normalisierung enden darf, sondern die unterschiedlichen Lebensentwürfe und sexuellen Lebensstile zu berücksichtigen« habe. Tatsächlich ist Danneckers Lebensleistung nicht zu unterschätzen. Er war 1971 Mitbegründer der »Roten Zelle Schwul« (»RotZschwul«) in Frankfurt am Main. Dannecker lieferte auch eine Reihe von Textpassagen zu Rosa von Praunheims legendärem Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt«. Danneckers Ehrung findet am 30. August um 18.30 Uhr im Festsaal des Roten Rathauses statt. (bern)