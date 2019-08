Yuan erreicht neuen Tiefstand

Shangai. Vor dem Hintergrund des Handelskriegs mit den USA ist die chinesische Währung auf einen neuen Tiefstand gesunken. Auf dem Festland stand der Yuan am Montag vormittag (Ortszeit) im asiatischen Handel bei 7,1449 zum Dollar, das war der schwächste Wert seit Anfang 2008 und ein Rückgang von 0,69 Prozent im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag abend. Über das Wochenende hatte sich der Konflikt mit Washington verschärft. Beijing verkündete in Reaktion auf entsprechende US-Maßnahmen neue Strafzölle auf US-Produkte. Sie betreffen Importe im Umfang von 75 Milliarden Dollar (67,8 Milliarden Euro) und sollen in zwei Schritten Anfang September und Mitte Dezember eingeführt werden. (AFP/jW)