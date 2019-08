Kind von IS-Anhängern in BRD eingeflogen

Berlin. Die Bundesregierung hat ein viertes Kind von Anhängern des »Islamischen Staates« (IS) in die BRD bringen lassen. Das Mädchen wurde nach dpa-Informationen mit einem Ambulanzflug in die Bundesrepublik geflogen. Einem Bericht von Bild vom Montag zufolge ist das zehn Monate alte Kind zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Berlin gekommen und soll dann von Verwandten betreut werden. Das kranke Baby war zusammen mit drei Waisenkindern aus dem Flüchtlingslager Al-Hol in Syrien in das nordirakische Kurdengebiet gebracht worden, musste dort aber erst stabilisiert werden. (dpa/jW)