Parteien und Klima in der Krise

Die Rechtsverschiebung in den Parteiensystemen der meisten EU-Länder ist ein Schwerpunkt des neuen Heftes der Zeitschrift Z. Dazu kommen zwei weitere Themenblöcke (»Klimakrise« und »1989 – das letzte Jahr der DDR«). Das Ergebnis ist eine anregende Mischung aus Tagesaktualität, strategischen Grund- und Überlebensfragen sowie historischer Analyse.

Rechts gewinnt und links verliert – auf diese Formel lässt sich das Ergebnis der Wahlen zum EU-Parlament vom 26. Mai 2019 bringen. Flächendeckend büßten linke Parteien an Stimmen, Prozenten und Sitzen ein; die Partei Die Linke sackte in der BRD auf magere 5,5 Prozent ab. Klaus Dräger befasst sich mit den Ursachen dieses »Debakels für die EU-Linke«, das Parteien mit einer durchaus unterschiedlichen, sowohl kritischen als auch bedingt bis offen affirmativen Haltung gegenüber der EU gleichermaßen erlitten haben. Die gesamte EU-Linke hat augenscheinlich ein Struktur- und Mobilisierungsproblem und ist derzeit vom Status einer akzeptierten politischen Alternative weiter denn je entfernt. Die verbreitete Einschätzung, dass die Rechtsparteien zwar gewonnen haben, ihnen aber ein Durchmarsch verwehrt wurde, zieht Gerd Wiegel in Zweifel. Ihren 2009 einsetzenden Aufschwung konnten sie in jedem Fall fortsetzen; einzig eine Überwindung ihrer Zersplitterung gelang nicht. Ihr bedrohliches Potential macht die einfache Einsicht deutlich, dass sie zur stärksten Fraktion im EU-Parlament würden, schlössen sie sich zusammen. Insofern ist Wiegels Fazit vom »Vormarsch ohne Durchbruch« zuzustimmen. Die Frage ist, ob die Trennung in drei Fraktionen von Dauer sein wird. Einen detaillierten Blick auf die Wählerstruktur der AfD wirft der Beitrag von Ulrich Brinkmann, Maren Hassan-Beik und Lukas Zappino (»Wer wählt die AfD?«).

Die Klimakrise bleibt im Zentrum der Aufmerksamkeit der Z-Redaktion. Marx und Engels haben sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie dem Raubbau an Arbeit und Natur als Quellen des Reichtums schon im Kapitalismus Grenzen gesetzt werden können. André Leisewitz zeigt mit Bezug auf die aktuellen Klimabewegungen, dass wirksame Maßnahmen erst von dem Moment an auf den Weg gebracht werden, in denen sie Gegenstand breiter sozialer Bewegungen geworden sind. Weitere interessante Beiträge haben Franz Garnreiter, Axel Troost, John Lütten und Christian Stache beigesteuert. Stache wirft einen Blick auf den »Ökosozialismus« in den USA. Troost und Lütten befassen sich aus politisch-planerischer bzw. soziologischer Sicht mit der Dekarbonisierung in der Lausitz.

Der dreißigste Jahrestag des Endes der DDR und ihrer Eingliederung in die BRD steht bevor. Der zu erwartenden neuen Runde der Mythenbildung und Schwarzweißmalerei müssen sachliche Analysen und Fakten entgegengestellt werden. Das Heft enthält Aufsätze von Jürgen Hofmann (über den »Nachhall der deutschen Zweistaatlichkeit«), Siegfried Prokop (über die »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« in den 1970er Jahren), Jörg Roesler (über die ökonomische Situation der DDR im Jahr 1989) und Stefan Bollinger, der sich an einer »kritischen Bilanz« der »Wende« versucht.

Neben den Notizen aus der Marx/Engels-Forschung, Berichten, Buchbesprechungen, der Zeitschriftenschau und Debattenbeiträgen ragt die Dokumentation eines Gutachtens heraus, das Wolfgang Abendroth 1973, in der Frühzeit der Berufsverbotspraxis, für den am 1. Juni 2019 verstorbenen Wissenschaftler und Kommunisten Fritz Krause verfasst hatte, um dessen Bemühungen um einen Lehrauftrag zu unterstützen.