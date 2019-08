Nachschlag: Rechte Drahtzieher

Paul Vernon/AP Photo/dpa Unbekannter Oligarch: Der am 23. August 2019 verstorbene US-Unternehmer David Koch auf einer Konferenz der rechten »Americans for Prosperity« (Columbus/Ohio, 1.8.2015)

Am Freitag verstarb der US-Milliardär David Koch. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Charles leitete er die Koch Industries, ein Unternehmen der Erdölbranche, dessen Bedeutung in umgekehrtem Verhältnis zu seiner Bekanntheit steht, wie überhaupt die Tätigkeit der Koch-Brüder »unter dem Radar« der Öffentlichkeit verblieben ist. Anlässlich des Todes von David Koch brachte das alternative Fernsehprogramm »Democracy Now« erneut ein Interview mit Jane Mayer von 2016, dem Jahr der letzten US-Präsidentschaftswahlen. Die Journalistin hatte recherchiert, wie die Kochs Milliardensummen in den Aufbau rechter Netzwerke steckten und zugleich die These beförderten, dass nicht gesichert sei, ob die Erderwärmung mit der Verbrennung fossiler Kraftstoffe zusammenhänge – denn ein Stopp derselben würde dem Koch-Konzern die Geschäftsgrundlage entziehen. Die Wühlarbeit hatte Erfolg: Tatsächlich wurde der von den Brüdern gepuschte »Klimaleugner« und Rassist Donald Trump ins Weiße Haus gewählt. (jt)