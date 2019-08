jW

Bewegung schaffen

Zu jW vom 9.8.: »Hunger durch Raubbau«

Der Zustand der Landwirtschaft wird durch den ständig zunehmenden Pestizideinsatz weiterhin verschlechtert. Seit langem reichern sich die verwendeten Gifte in der Umwelt an. Die Folgen sind eine Zunahme von Krebs und anderen Krankheiten. (…) Daher ist eine Umstellung der Landwirtschaft dringend erforderlich, zumal laut Studien der Ökolandbau zur Versorgung der Weltbevölkerung ausreicht. Diese Umstellung sollte Hand in Hand mit den Maßnahmen zum Klimaschutz erfolgen. Es ist wichtig, dazu viele Klagen und Volksbegehren zu starten, trotz des Risikos, dass sie scheitern. Denn dadurch entsteht eine Bewegung in der Bevölkerung, deren Einbeziehung unabdingbar ist.

Beate Spengler, Murrhardt

Düstere Geschichte

Zu jW vom 15.8.: Die Krönung der Revolution

Was der unter Napoleon geführte Russland-Feldzug mit Revolution zu tun haben soll, haben sich Hunderttausende Soldaten seiner Grande Armée sicher auch gefragt, kurz bevor sie für Kaiser und Vaterland elendig verrecken mussten. Und ja, wir Marxisten haben aus dieser düsteren Geschichte auch gelernt, wie man sieht!

Emil Schaarschmidt, Erfurt

Blinde Wut

Zu jW vom 15.8.: »US-Kriegsschiffe aus Hongkong abgewiesen«

Ich finde es kriminell, (…) wie hauptsächlich der Hongkonger Medientycoon Jimmy Lai, aber auch US-Offizielle und andere Zehntausende Hongkong-Jugendliche für ein sinnloses Unterfangen opfern. Die Stadt mit ihrem See- und Flughafen, den Banken, Versicherungen, Tochtergesellschaften chinesischer Firmen und dem Tourismus lebt zu weit mehr als 90 Prozent von Dienstleistungen. Dazu bedarf es eines günstigen sozialen Klimas. Sonst könnten relativ schnell andernorts Alternativen gefunden werden. Die Zerstörungswut dieser Hooligans (…) ist rational nicht nachvollziehbar. Meinen ihre Anführer echt, dass sie ihre sehr naiven – und seitens der Hintermänner verbrecherischen – Vorstellungen gegenüber der VR China durchsetzen können? Diese Jugendlichen haben offenbar einen erbärmlichen Geschichts- und Politikunterricht gehabt. Sie untergraben auch Spielregeln der Demokratie, die ihnen ihre Aktionen erst ermöglichte. Wenn die Fluggesellschaft Cathay Pacific jetzt ihre Mitarbeiter auffordert, sich von diesem Wahnsinn fernzuhalten, stehen im Hintergrund die 78 Millionen US-Dollar Verluste, die von der Aeronautik Hongkongs durch die zwei Tage dauernde Besetzung des Flughafens eingefahren wurden. Ein Großteil dieses Betrages ging zu Lasten des Platzhirsches Cathay Pacific. Wenn Touristen vom chinesischen Festland ganz ausbleiben (die Besuchszahlen befinden sich bereits im freien Fall), dann können viele Restaurants, Läden usw. dichtmachen. Hongkong steht möglicherweise vor einer selbst produzierten Massenarbeitslosigkeit!

Achim Lippmann, per E-Mail

Ungezügelte Dominanz

Zu jW vom 22.8.: »Imperator des Tages: Donald Trump«

Trumps Grönland-Deal – nur eine absurde »crazy« Geschäftsofferte? Nein, die war ernst gemeint! Im Verständnis des US-amerikanischen Präsidenten eigentlich nicht mehr als ein Immobiliendeal, der Dänemark die jährlichen 600 Millionen Dollar an Subventionen für die Grönländer aus dem Staatshaushalt ersparen würde. Da die dänische Regierung und die Bewohner der von Trump begehrten Insel verschnupft ablehnten, pfiff der Präsident seinerseits gleich auf den für Anfang September vereinbarten Staatsbesuch in Kopenhagen. Das Verhalten Donald Trumps ist das eines Elefanten im diplomatischen Porzellanladen. Trump ignoriert das Völkerrecht und macht international geschlossene Verträge zu Makulatur. Auf die Achtung anderer Staaten und Völker glaubt er kraft der finanziellen und militärischen Pow er der USA und seiner eigenen Kapitalmacht verzichten zu können. Sein immer ungezügelteres Verhalten kündigt in zugespitzter Form eine von zunehmender Kapitaldominanz geprägte »westlich-freiheitliche« Gesellschaft an. Die Kritik der Regierungen und Politiker in NATO und EU an Trump war vorsichtig und zaghaft und beschränkte sich auf das menschlich Fragwürdige. Man hat es ja schließlich mit der Führungsmacht einer transatlantischen Allianz zu tun, in der manch ihrer herrschenden Politiker unverkennbar schon dabei ist, als vorerst noch kleinere Trump-Version dem unberechenbaren US-Präsidenten nachzueifern. Boris Johnson lässt beispielsweise grüßen, Matteo Salvini vielleicht auch …

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Kettenreaktion verhindern

Zu jW vom 22.8.: »Kriegsgefahr nicht vorüber«

Viele Kurden wollen einen eigenen Staat, um nicht länger fremdbestimmt zu werden. Das Staatsgebiet müsste dafür aus bestehenden Staaten herausgeschnitten werden, d. h., das Völkerrecht auf territoriale Integrität würde angetastet. Andere Ethnien, die in den letzten Jahren nicht vertrieben wurden, wären dort Minderheiten oder würden vorab auch noch vertrieben. Auch eine Kettenreaktion an Separationsbestrebungen könnte die Folge sein, sicherlich auch wieder angeheizt durch fremde Mächte, wie es bei der gewaltsamen Auflösung Jugoslawiens der Fall war. Eine ferne Lösung könnte die Überwindung von Nationalstaaten sein, aber eine Weltbürgerschaft und eine demokratische Weltregierung dürften noch eine ganze Weile Utopie bleiben. Besondere Autonomierechte für eine kurdisch dominierte Region würden Spaltung und Teilung in das Land tragen und das multikulturelle Syrien dauerhaft destabilisieren. Außerdem würde die »kämpferische Landnahme« von erst jetzt überwiegend kurdisch kontrollierten Gebieten in Syrien verfestigt, so dass Restaurationsansprüche der Vertriebenen die Legitimität in Frage stellen könnten. Die beste Lösung wären so gute allgemeine Bürgerrechte, dass es keinen Grund gäbe, auch noch nach besonderen Autonomierechten zu verlangen.

Joel Kling (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)