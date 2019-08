Rattelschneck Guten Abend, meine Damen und Herren

Es soll Menschen geben, die junge Welt lesen, und trotzdem nicht wissen, dass es sich bei dem abenteuerromanhaften Cartoonisten-Namen Rattelschneck um ein Kollektivpseudonym handelt, das vor mehr als 30 Jahren in einer Kunsthochschulklasse von F. K. Waechter gefunden wurde. Zwei Gründungsmitglieder sind heute noch übrig: Marcus Weimer und Olav Westphalen. Glücklicherweise muss man von diesem Kapitel der Kunstgeschichte noch nichts gehört haben, um die hintersinnig-albernen Kugelschreiberkritzeleien, die treffenden Wortwitze oder die großen Abenteuer von »Freizeitroboter Uwe«, »Stulli, das Pausenbrot«, »Raupe kürzt ab« oder »Bubu & Baba« zu lieben. Drunter geht’s nicht. Entfremdung, Sex und Saufen im Cinemascope-Format. Schön mit Magarine beschmiert und dick mit Fleischsalat belegt. Am kommenden Freitag, 19 Uhr, wird in der Torstraße 218, Berlin-Mitte, die Ausstellung »Beim Bier mit Rattelschneck« eröffnet. Mit Zeichnungen an der Wand und Verkauf von Originalen. Die Schau läuft dann bis 6. September täglich, 15 bis 20 Uhr. (jW)