Neil Hall/REUTERS Wird Gerstenberg sich womöglich dem ernsten Fach zuwenden?

»Italo-Millionär spielt Popo-Bongo«, meldete Bild.de am 13. August und präsentierte Filmaufnahmen, in denen zu sehen war, wie ein drahtiger Fünfziger namens Gianluca Vacchi drei halbnackten Frauen auf die Hinterteile patschte. Kommentiert wurde dieses Ereignis von dem jungen Bild-Reporter Martin Gerstenberg, und zwar so quietschfidel, als hätte man ihn unmittelbar nach einer Lobotomie mit Lachgas abgefüllt.

Wie aber kann ein Begriff wie »Popo-Bongo« im Gehirn eines Menschen entstehen? Die Mediziner stehen hier noch vor einem Rätsel. Als Laie hege ich den Verdacht, dass der Vorgang sich folgendermaßen vollzieht: Die Harnblase sondert ein Quantum Jauche ab, das sich über den Harnleiter und die Nierenfettkapsel einen Weg in das Rückenmark bahnt und von dort aus in das Brocasche Sprachzentrum in der Großhirnrinde vordringt, wo es sämtliche für das Gefühl der Scham zuständigen Synapsen überflutet und lahmlegt. Atmet die betreffende Person nun zufällig neben einem langjährigen Bild-Redakteur ein, so gelangen hochansteckende Gossenbakterien über die Nasenmuschel und die Rachenmandel in das vegetative Nervensystem und verursachen einen Kurzschluss in der sprachdominanten Hirnhälfte. Daraus resultieren neuronale Störungen, die sich auf das Gehirn auswirken wie ein Tornado auf eine Butterblume. Doch selbst das müsste noch keine gravierenden Konsequenzen nach sich ziehen. Richtig schlimm wird es erst, wenn die Gehirnfunktionen schon zuvor durch das Ausbrüten minderwertiger Schlagzeilen und den Dauerkonsum des Vorabendprogramms von RTL 2 geschädigt worden sind. In diesem Fall kollabiert der Bereich, in dem die sogenannte morphosyntaktische Verarbeitung stattfindet, und das Gehirn fabriziert Wörter, die im Schöpfungsplan nicht vorgesehen waren. Wie zum Beispiel eben »Popo-Bongo« oder auch »Extrem-Sommer«, »Explodiac Maxi«, »Power-Duett« und »Gänsehaut-Melodram«.

Eine andere Frage ist die, was aus Martin Gerstenberg werden soll, wenn er wider Erwarten doch noch irgendwann zu einem verständigen Erwachsenen heranreift und zutiefst beschämt auf seine unlöschbare Vergangenheit als Knalltüte zurückblickt, die Gianluca Vacchis »Popo-Bongo« bewitzelt hat. Wird Gerstenberg sich dann womöglich dem ernsten Fach zuwenden? Und uns mit einem Roman über das Innenleben eines nichtsnutzigen Reporters belästigen?

Nein, das wäre gar zu grausig. Wünschen wir ihm lieber einen Lebensabend als restlos enthirntem Alleinunterhalter in einer Bierschwemme auf Mallorca.