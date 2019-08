»Fridays for Future« Potsdam veranstaltet Aktionscamp

»Fridays for Future« Potsdam rief am Freitag abend zur Teilnahme an einem Aktionscamp auf:

Wir (…) kritisieren, dass unsere Landesregierung in den letzten Jahren nur unzureichend zur Vermeidung der drohenden Klimakrise gehandelt hat. Um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, muss die nächste Landesregierung effektive Maßnahmen für den Klimaschutz einleiten.

Ab Montag, dem 26. August, veranstalten wir deshalb ein einwöchiges Aktionscamp anlässlich der anstehenden Landtagswahlen am 1. September. Bis zum Samstag, dem 31. August, werden wir auf dem »Lustgarten«, direkt gegenüber des Landtags, campen. (…)

Am Freitag, den 30. August, werden wir als Höhepunkt unserer Campwoche zeitgleich mit 15 anderen Orten allein in Brandenburg und vielen weiteren in Sachsen ein Signal an unsere neuen Landesregierungen schicken: Sie stehen in der Verantwortung, den Erhalt von Umwelt und Natur als eine Aufgabe mit höchster Priorität in ihrer beginnenden Legislaturperiode umzusetzen. (…)

Wir rechnen mit mehr als 1.000 Teilnehmern während der Demons­tration am Freitag, sowie mit 50 bis 100 Campbesuchern.

Die Initiative »Wir besetzen Dresden« teilte am Samstag mit: »Hausbesetzung in Dresden beendet«

Die Hausbesetzung am Basteiplatz 3 ist beendet. Nachdem der Besitzer weiteren Verhandlungen und der Ausarbeitung von Zwischennutzungskonzepten zugestimmt hatte, verließen die Besetzerinnen das Gelände. Die Polizei trat mit einem unverhältnismäßig hohen Aufgebot mehrerer Hundertschaften zur Räumung des Gebäudes an. Entgegen den Absprachen mit den Besetzerinnen und dem Besitzer des Hauses leitete die Polizei Anzeigen wegen schweren Hausfriedensbruchs ein. (…)

In der Nacht von Freitag, dem 23. August, auf Samstag hatten Aktivistinnen die seit Jahren leerstehende Villa betreten und besetzt. Das denkmalgeschützte Haus wurde dabei sorgsam behandelt und die Bausubstanz nicht beschädigt. Am Samstag nachmittag machten sie die Aktion öffentlich. Daraufhin entschieden sich über einhundert Teilnehmerinnen der »Unteilbar«-Demo, die Besetzung mit einer Kundgebung vor dem Haus zu unterstützen. Diese wurde von Juliane Nagel, MdL, angemeldet. In den folgenden Stunden drang die Polizei gewaltsam in das Gebäude ein und beschädigte die denkmalgeschützte Bausubstanz massiv. Trotz angeordneten Räumungsstopps durch den Einsatzleiter wurde das gesamte erste Obergeschoss durch die Einsatzhundertschaften verwüstet. Als der Besitzer am Ort des Geschehens eintraf, wurde der Dialog mit den Besetzerinnen gesucht, und die Verhandlungen endeten in beidseitigem Gesprächswillen für die kommenden Wochen. (…)

Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum und Freiräume wird weitergehen. Die Forderungen an die Stadt sind noch unbeantwortet und Maßnahmen werden Jahre dauern, bis Wirkungen sichtbar werden. »Es gab viele Demos und Überlegungen, wie man der prekären Wohnsituation begegnen kann. Doch wenn vorgesehene Mittel ausgereizt sind und sich nichts ändert, muss man einen Schritt weitergehen«, so ein Aktivist. (…)

Da diese und andere Aktionen keine ausreichende Wirkung erzielt haben, sehen Aktivistinnen friedliche Besetzungen weiterhin als legitimes Mittel an. Die heutige Besetzung unterstreicht diese Ausrichtung.