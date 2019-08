Job zu erledigen

Ralph Orlowski/REUTERS Tatort eines Fememordes: Wohnhaus von Walter Lübcke in Wolfhagen-Istha in der Nähe von Kassel

Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der Neonazi Stephan Ernst, sei »zehn Jahre lang unauffällig« gewesen, heißt es. In seiner Jugend in NPD und Kameradschaften aktiv, wäre er »seit 2009« vom Radar der Behörden »verschwunden«. Ein Brandstifter, Schläger und Funktionär, der einen Job findet, fürderhin als unauffälliger Familienvater lebt und seine Kontakte in die Szene abbricht. Behaupten Polizei, Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft.

Es ist eine anrührende Mär. Vom verschollenen Neonazi, der wieder auftaucht, weil ihm die »Flüchtlingskrise« den Schlaf raubt; der Frau, Kinder und Vorstadtidylle aufgibt, um – getreu dem Motto des »Nationalsozialistischen Untergrunds« – »Taten statt Worte« folgen zu lassen. Der schließlich gesteht, um sein Geständnis wieder zurückzuziehen. Spontanradikalisierung. Gewissensbisse. Familientragödie.

Wenig davon wird wahr sein. Wie immer im Falle organisierter rechter Gewalt in der BRD ist es unmöglich, von Neonazis zu reden und vom deutschen Staat zu schweigen. Das faschistische Milieu ist derart mit Spitzeln und »Vertrauensleuten« durchsetzt, dass niemand hier einfach so verschwindet – es sei denn, er soll genau das tun.

Ernsts Waffenbeschaffer Markus H., ebenfalls tief drin im rechten Sumpf, hatte eine Waffenbesitzkarte mit Munitionsberechtigung und sogar die Erlaubnis, mit Explosivstoffen zu hantieren. H. und Ernst, der abgetauchte Rechte, blieben immer nah genug am Geheimdienst dran, um mit eigenen Akten bedacht zu werden. Unnötig hinzuzufügen, dass die Behörde, die dem Neonazi H. die Erlaubnis zur Bewaffnung erteilte, vom Verfassungsschutz nicht über die braunen Hintergründe des Antragstellers informiert worden war. Es ist ein Muster, das vom NSU bekannt ist: Kriminelle V-Leute werden geschützt, wenn sie mit der Polizei Ärger haben. »Echte falsche« Pässe, gefakte Alibis, verschwundene Beweismittel – das alles riecht nicht nur nach den Diensten, es stinkt bis zum Himmel.

»Wozu sammelt der Verfassungsschutz Informationen, wenn dies im Falle eines Rechtsextremisten, der sich Waffen beschaffen will, ohne Auswirkung bleibt?«, fragt sich verdutzt die FAZ. Den klugen Köpfen hinter dem Blatt ist ein wesentlicher Aspekt von Geheimdienstarbeit entgangen: Nicht das Sammeln von Informationen, sondern die Anleitung von Provokateuren steht im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit – die Dienste machen Politik. Das Berichteschreiben, die jährlichen Konvolute, die das Bundesamt in Ikea-Katalog-Dicke herausgibt, das ist nur Praktikantenarbeit. Eine allzu kühne Behauptung? Warum ist dann, obwohl von mindestens 25 (!) V-Leuten umstellt, der NSU in den über zehn Jahren seines Wirkens nie auch nur in einem einzigen Bericht aufgetaucht?

Weil er nicht sollte. So wie Stephan Ernst zehn Jahre lang »verschwinden« musste. Sie alle hatten einen Job zu erledigen.