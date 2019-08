Aus dem gleichen Holz

RubyImages/F. Boillot Wahlkampfauftakt der Brandenburger AfD in Cottbus (13.7.2019)

Auch fast 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR an die BRD ist im Osten der Bundesrepublik offensichtlich kein Landtagswahlkampf denkbar, bei dem es nicht auch um das Erbe des vormals sozialistischen Teils Deutschlands geht. Aktuell versuchen politische Kreise, deren Angehörige sich selbst als ehemalige DDR-Bürgerrechtlerinnen und -Bürgerrechtler bezeichnen, sich von der AfD zu distanzieren. Sie werfen den Rechten vor, ihr politisches Erbe zu beschmutzen. Dieser Tage gehen die völkischen Nationalisten mit Parolen wie »Vollende die Wende« auf Stimmenfang und vergleichen die gegenwärtige politische Situation in der BRD mit den letzten Tagen der DDR.

Diese Sicht auf die historischen Ereignisse lässt die »Bürgerrechtler« erzürnt und pikiert zugleich aufschrecken. In einer Erklärung, die den Titel »Nicht mit uns: Gegen den Missbrauch der Friedlichen Revolution 1989 im Wahlkampf« trägt und die vor wenigen Tagen mit etwas mehr als 100 Unterschriften veröffentlicht wurde, verwahrten sich die Unterzeichner gegen »Aneignungsversuche« einer von ihnen ausgemachten »Revolution von 1989« durch die AfD.

Wenn heute die »Alternative für Deutschland« die DDR mit der jetzigen Bundesrepublik gleichsetze, die Parteispitze sich als Vollender einer angeblich unvollkommenen Revolution anpreise sowie zum Aufstand aufrufe, werde damit eine Geschichtslüge verbreitet, wird in besagter Erklärung konstatiert. »Die DDR war eine kommunistische Diktatur, und die Bundesrepublik ist eine freiheitliche Demokratie. Wer diese Unterschiede nicht anerkennt, verharmlost die SED-Diktatur. Deutschland braucht keine Revolution 2.0, wir werden nicht unterdrückt, wie es die Staatssicherheit im Auftrag der SED praktizierte«, wissen die »Bürgerrechtler« zudem zu berichten. Dass sich viele von ihnen für Engagement gegen Geheimdienstüberwachung und Militarisierung in der DDR loben, sie aber gleichzeitig mit bundesdeutschen Inlandsgeheimdiensten und einer aggressiven Aufrüstung nach innen und außen nur begrenzt Schwierigkeiten haben, bleibt unerwähnt.

Unterzeichnet wurde die Erklärung unter anderem von Marianne Birthler, Werner Schulz, Rainer Eppelmann, Günter Nooke, Freya Klier und Wolfgang Thierse. Der auf dem Onlineauftritt der Robert-Havemann-Gesellschaft veröffentlichte Text steht in deutlichem Widerspruch zur Sichtweise anderer prominenter »Bürgerrechtlerinnen« wie etwa Vera Lengsfeld. Die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete warnte am Wochenende auf ihrer Internetseite, »Deutschland 2019« sei »auf dem Weg in eine Gesinnungsdiktatur«. Zudem heißt es: »Noch können wir diesen Prozess stoppen, indem wir Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wieder einfordern.« Und weiter: »Die Medien, für deren Freiheit die DDR-Bürger demonstriert haben, gehen ihrer Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren und Missstände aufzudecken nicht mehr nach. Statt dessen halten sie mit einer flächendeckenden Propaganda die Bürger gehorsam, vorzugsweise mit der Nazikeule.«

Lengsfeld, die sich im Gegensatz zu einer Reihe früherer Mitstreiter zumindest politisch treu geblieben ist, legt alle ihre Hoffnungen in die Sachsen, die am kommenden Sonntag – wie auch die Menschen in Brandenburg – einen neuen Landtag wählen. »Von Sachsen ging vor 30 Jahren der entscheidende Impuls für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aus. Von Sachsen kann die demokratische Erneuerung unseres Landes ausgehen«, meint Lengsfeld. Jeder habe schließlich eine Stimme, die er einsetzen könne. »Wenn wie 1989 genügend Menschen aktiv werden, werden wir es schaffen«, gibt sie sich siegessicher. Anlass dazu gibt es indes: In der jüngsten Umfrage zur Landtagswahl im Freistaat, die am 23. August von der »Forschungsgruppe Wahlen« veröffentlicht wurde, hätten die CDU mit 31 Prozent gemeinsam mit der AfD, die bei 25 Prozent taxiert wurde, eine satte Mehrheit.